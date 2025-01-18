佐佐木朗希助陣組成豪華輪值　道奇鞏固「邪惡帝國」地位



▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳立勳／綜合報導

日本職棒羅德隊23歲「令和怪物」佐佐木朗希去年季後將透過入札制度挑戰大聯盟，今天宣布加盟洛杉磯道奇隊，《今日美國》記者南丁格爾（Bob Nightengale）以「道奇鞏固邪惡帝國地位」為標題。

確定挑戰大聯盟之後，佐佐木朗希吸引大聯盟全部球隊關注，佐佐木朗希今天發文，提到與道奇隊簽訂小聯盟合約，這是一個非常艱難的決定，但會努力讓自己在結束棒球生涯後回首時，認為這是一個正確的決定，向支持他的所有人致上感謝之意。

南丁格爾在文章中提到，「去年道奇隊僅靠3位健康投手，就奪得世界大賽冠軍，今年球隊有7位王牌級投手，誰能阻止他們？」

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同時南丁格爾認為，「這可能成為棒球史上最強大的先發輪值陣容，至少自當年亞特蘭大勇士隊麥達克斯（Greg Maddux）、葛拉文（Tom Glavine）、史摩茲（John Smoltz）以來，從沒看過這樣的先發投手群。」

不過南丁格爾指出，道奇隊的先發投手輪值仍有一些擔憂，大谷翔平因右肘手術，可能無法在新球季的開幕戰投球，但是岡索林（Tony Gonsolin）和梅伊（Dustin May）都將陸續從傷病中恢復，佐佐木朗希需要適應大聯盟環境，道奇隊可能會使用6人或7人先發輪值，慢慢培養佐佐木朗希，確保他在世界大賽時保持在最佳狀態。

雖然沒有人質疑佐佐木朗希的能力，但去年在日本觀看他投球的球探和高層，幾乎不指望他一來大聯盟，就能贏得賽揚獎，經過1到2年後，憑藉102英里的速球，還有毀滅性的指叉球和滑球，肯定是有可能競爭賽揚獎。