林昱珉「長大了」　郭李建夫看好今年登上大聯盟



▲林昱珉去年在12強賽大放異彩。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／天母報導

21歲旅美左投林昱珉去年在世界12強棒球賽扛下中華隊王牌投手，上季曾經升上亞利桑那響尾蛇3A，距離大聯盟只差一步，開南大學總教練郭李建夫預測，今年就有機會上到大聯盟。

去年林昱珉在2A先發19場，戰績3勝6敗，投了94.2局，被擊出104支安打，包括14發全壘打，投出90次三振，33次四壞球，9次觸身球，防禦率4.28，WHIP值1.45。

後來球季尾聲林昱珉被拉上3A，先發4.2局，用了89球，52個好球，被擊出4支安打，投出2次三振，3次四壞球，失掉1分自責分，防禦率1.93，季後入選小聯盟秋季聯盟參賽名單。

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去年在12強賽扛起中華隊王牌投手，總計出賽2場，投了8.2局，被擊出3支安打，投出6次三振，3次四壞球，防禦率2.08，未來表現受到看好。

大學時期帶過林昱珉，郭李建夫透露，「因為擔任青棒選訓委員的關係，從林昱珉高一就開始關注，那時候對他蠻有印象，後來在大學也有大概半年的相處。」

郭李建夫觀察，「林昱珉以前龍捲風式的投球動作比較大，後來慢慢微調，當時來到開南大學，整體已經蠻成熟，加上本身的質很好，包括手腕的控制與扣球，以及揮臂與柔軟度都很好，有一顆角度很大的曲球。」

12強賽讓林昱珉投出身價，郭李建夫認為，「今年他有機會上去大聯盟，從青棒一路看到現在，感覺才一段時間沒見，都突然長大了，無論技術與心態都變得更加成熟。」



▲郭李建夫總教練。（圖／記者林敬旻攝）