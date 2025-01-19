輔大相隔11年摘冠　教頭周德賢笑：希望下一次不要太久



▲輔仁大學奪冠。（圖／大專體總提供）

記者陳立勳／天母報導

113學年度大專棒球聯賽今日輔仁大學4比0完封國立體育大學，相隔11年再次奪冠，賽後輔大總教練周德賢笑說，「希望下一次不要太久。」

11年前大專聯賽公開一級冠軍戰同樣由輔大對上國體大，當年5局結束因雨裁定，兩隊1比1和局，最後並列冠軍，今日輔大贏球，成功拿到隊史第2冠。

帶領輔大奪冠，周德賢坦言，「心情很複雜，辛苦了很久，感謝台灣運彩支持，校方也大力支持棒球，讓我們有很好的環境與資源，今天拿到好的成績，也是回饋給運彩與學校。」

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輔大相隔11年在大專棒球聯賽奪冠，周德賢笑說，「是很久，希望下一次不要太久，希望企業繼續支持我們，棒球運動可以發展得更好。」

周德賢表示，「能夠冠軍主要是企業支持，給我們資源，還有很好的訓練環境，這幾屆的球員凝聚力很好，學長把學弟帶得很好，有這樣的成績是團隊。」

輔大外野手林廷之本場繳出3安猛打賞，還有2次保送，獲選單場最有價值球員，周德賢認為，「他算是找到生存的方式，預賽打擊的時候，想要往長打，揮棒軌跡有點跑掉，他的腳程很好，在短打與戰術上練得更純熟，上壘率自然就高，如果可以維持，未來在職棒殿堂，應該會有他的位置。」

周德賢表示，「其實每個投手上去，都想要贏球，多少有些壓力，最穩定的投手是李斯特，李嘉文前3局控制得很好，但發現第2輪結束後，通常都會出現問題，換投晚一點，但還可以接受，有本錢讓後面投手有多一點時間準備，守備有幾次關鍵雙殺，也提升球隊士氣。」