中華隊大巨蛋迎戰韓職樂天　票價最貴880元



▲台韓國際交流賽。（圖／中華職棒提供）

記者陳立勳／綜合報導

世界棒球經典賽資格賽將在2月底舉行，資格賽中華隊35人也將在2月3日展開集訓，宣告中華隊正式進入備戰狀態。為讓選手適應賽事強度，2月12、13日將於臺北大巨蛋舉辦台韓國際交流自辦熱身賽，與韓國職棒樂天巨人一軍切磋球技，藉由比賽調整狀態，盼經典賽資格賽繳出好成績。

蔡其昌會長表示，聯盟此次特別租借臺北大巨蛋，讓中華隊在集訓期間提前適應球場，2月3日至13日租借期間會開始進行集訓、內部熱身賽和戰術演練，其中2月12、13日對外公開的自辦熱身賽已敲定邀請韓國職棒樂天巨人隊一軍進行交流，不僅能一睹兩隊職棒球員的風采，屆時場邊台、韓應援團也將是看點，應援團名單將陸續公布亮相。

台韓雙方預計2月4日舉行大巨蛋宣告記者會，2月5日開始售票，目前初步規劃票價從480元起，至內野熱區最貴僅880元，希望吸引更多球迷朋友一起到大巨蛋為中華隊加油！

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樂天巨人為韓國職棒在1982年創始球隊之一，隊史曾拿過兩次韓職總冠軍，近年來台韓棒球文化交流頻繁，樂天巨人應援團也曾與中職球隊合作進行主題日活動，讓台灣球迷感受到韓式應援的熱情與韓國文化的魅力。

韓國職棒樂天巨人隊即將來到台灣進行春訓，中華隊也會在農曆年後於臺北大巨蛋集訓至2月13日，14日起大巨蛋場地移交WBCQ主辦單位後，中華隊將移動至同為人工草皮的天母棒球場持續集訓到2月18日，19日至WBCQ大會進行報到。