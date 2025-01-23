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劉家愷、吳睿勝卸下戰袍　轉任味全龍教練團

▲▼0902 中職味全龍對樂天桃猿-劉家愷。（圖／記者黃克翔攝）
▲劉家愷。（圖／記者黃克翔攝）  

記者陳立勳／台北報導

味全龍備戰新球季，今年教練團擴充，陣中兩名30歲球員劉家愷與吳睿勝都將卸下戰袍，轉任教練職務。

去年季後味全提交60人名單，沒在名單內的球員包括投手森榮鴻、廖任磊、劉昱言、莊玉彬、藍翊誠、許元泰、吳秉恩、劉家愷、捕手魏全、內野手吳睿勝、石翔宇、林子宸、外野手邱辰、陳品捷。

名單中森榮鴻與林子宸選擇引退，邱辰決定回到母校北科附工擔任教練，廖任磊與魏全轉戰富邦悍將，劉昱言重返樂天桃猿，陳品捷加入富邦，轉任二軍打擊兼跑壘教練。

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今年味全網羅自由球員朱育賢與陳子豪，並且從其他球隊簽下投手翁瑋均、陳志杰、宋文華，以及內野手周委宏，先前味全宣布簽回內野手石翔宇與投手吳秉恩，而投手呂偉晟、藍翊誠參與春訓測試，視狀況評估是否簽回，據了解，60人名單外的左投劉家愷將轉任二軍投手助理教練，內野手吳睿勝則是轉任二軍打擊助理教練。

劉家愷2019年轉戰味全，後來棄打從投，生涯一軍以投手身份出賽30場，防禦率2.63，去年一軍出賽1場，防禦率9.00，去年在二軍27場登板，防禦率0.36。

至於吳睿勝一軍生涯出賽12場，打擊率0.118，去年二軍出賽54場，打擊率0.304，隊友李凱威去年拿到最佳二壘手獎，頒獎典禮上感謝吳睿勝在打擊上的提點，給予打擊方面的建議。

對於教練團調整，味全領隊丁仲緯表示，「目前教練團在確認中，完整名單後續一併公布。」

▲▼味全龍吳睿勝。（圖／記者李毓康攝）
▲吳睿勝。（圖／記者李毓康攝）  

關鍵字： 中職味全龍棒球

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