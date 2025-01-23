台鋼、愛爾達締結複數年合約　負責全主場賽事製播



▲台鋼雄鷹與愛爾達締結複數年電視轉播夥伴。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者陳立勳／綜合報導

2025全新賽季即將登場，台鋼雄鷹以年度口號「翅膀硬了」迎接隊史第2年一軍賽季，宣布與愛爾達電視達成複數年轉播合作協議，自2025年賽季成為台鋼雄鷹電視轉播媒體夥伴，並負責全主場賽事製播，雙方攜手朝更高目標前進，期待呈現更優質賽事轉播內容。

雙方嶄新合作的第一步，就以旅日好手陽岱鋼睽違許久返台參賽的「2025港都台日親善交流戰」作為開端，2月27日、28日兩場台日交流賽事均將由愛爾達電視現場實況轉播。



台鋼雄鷹深耕高雄在地、積極走入市民生活，與愛爾達電視希望強化頻道在國內外棒球轉播的投入與決心相當契合，雙方合作期待結合彼此優勢，共同展現年輕球隊拚勁。

台鋼雄鷹棒球隊董事長王炯棻相當期待雙方有別於過往的嶄新合作模式，「近幾年愛爾達電視在奧運、亞運、世界盃足球賽等國際大型運動會、國內賽事轉播投入的轉播資源大家有目共睹，不但表現成績亮眼，也逐漸獲得市場上的認同。基於透過網路平台關注運動賽事已成未來趨勢，對於這次有機會與愛爾達電視建立新的合作模式，台鋼雄鷹球團也是充滿期待，未來雙方攜手一起在高雄創造新頁。」

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愛爾達電視董事長陳怡君表示：「2025年愛爾達將持續深耕棒球轉播，除受美國大聯盟肯定，獲得經典賽台灣轉播統籌外，與台鋼雄鷹球團的媒體合作將強化愛爾達對國內棒球轉播的經營。我們計畫導入更多元的運動科技轉播元素，結合專業製播團隊，並在電視平台、OTT平台與新媒體平台，帶給球迷朋友全新風貌的轉播觀看體驗。」



台鋼雄鷹在2月27、28日邀請Oisix新潟天鵝之皇進行「2025港都台日親善交流戰」，旅日好手陽岱鋼相隔將近8年之後返台披掛上陣，這是2025年澄清湖主場首場對外正式比賽，也是台鋼第一次實行「全鷹主場」，預售票將於2月上旬開賣。台鋼雄鷹與愛爾達電視合作第一步，就以「2025港都台日親善交流戰」作為開頭，兩場賽事將由愛爾達電視現場實況轉播。