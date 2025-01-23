許峰賓飛美國進修　驚訝前富邦外籍打教新身份



▲杜西與許峰賓相見歡。（圖／許峰賓提供）

記者陳立勳／台北報導

前中信兄弟教練許峰賓去年成立中華民國基層跑壘推廣協會，持續到各地推廣跑壘，去年底自費飛往美國參加教練講習（ABCA），同時還巧遇昔日富邦悍將外籍打擊教練杜西（Rob Ducey）。

去年許峰賓成立跑壘協會，除了去年11月自費飛往日本參觀日本職棒球隊二軍基地與仙台育英高校，去年12月又飛了一趟美國，許峰賓表示，「這趟美國行參加教練講習，去看新的教練課程，觀摩運科相關器材，想找一些跑壘相關的器材，但真的很少，有跟台灣參展廠商聊天，是不是可以開放跑壘相關器材，把擴增實境（AR）或虛擬實境（VR）放進器材開發，或許是一個方向。」



▲許峰賓赴美參加教練講習。（圖／許峰賓提供）

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這次美國教練研習課程，正好遇到味全龍總教練葉君璋，許峰賓透露，「協會想要培育種子教練，把新的知識帶回來，可以推廣給大家，恰好遇到美國小馬聯盟主席亞伯拉罕（Abraham Key），以後協會想舉辦比賽，也把握機會請益。」



▲美國小馬聯盟主席亞伯拉罕與許峰賓。（圖／許峰賓提供）

教練講習會場外還碰到杜西，許峰賓提到，「他是以廠商身份參展，目前在販售運動能量皮帶，他當下認出我，真的非常開心。」

許峰賓也說，「除了教練講習之外，也特地飛去西雅圖，參訪社區棒球，希望未來可以有跨國棒球交流，美國通常都是以賽代訓，比較少單獨把跑壘拉出來安排訓練課程，棒球是高失敗率的運動，培養抗壓力，是很好的心智鍛鍊，又是團體運動，美國把棒球當成才藝課，沒有一定要小朋友打到職棒，但期待從中有所體會。」

此外，許峰賓在西雅圖遇到老朋友，「其中南英商工學弟李振男已經在西雅圖定居6年，兒子有在美國打社區棒球，同時也見到許久不見的一色優教練。」



▲一色優（左一）、許峰賓（右二）、李振男（右一）。（圖／許峰賓提供）