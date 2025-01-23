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葉總看出投球問題　陳志杰新背號有神明指示

▲中信兄弟投手陳志杰。（圖／中信兄弟提供）
▲陳志杰。（圖／中信兄弟提供） 

記者陳立勳／台北報導

中信兄弟22歲投手陳志杰去年季後被球隊放在60人名單外，後來通過味全測試，目前人已經投入球隊春訓，陳志杰表示，「拚一個最後機會。」

陳志杰曾在2021年季中新人選秀會獲得中信兄弟隊第二指名，過去是U18世界盃青棒賽冠軍班底，但進入職棒之後，沒有太多表現，一軍沒有留下出賽成績，生涯二軍累積12場出賽，防禦率12.46。

去年季後陳志杰被中信兄弟放在60人名單外，今年被味全網羅，並且已經跟著球隊春訓，陳志杰表示，「目前練習狀況還不錯，針對不足的地方加強，像是加強後背的力量，原本活動度比較差，教練有給我投球上的建議。」

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簽約前接受味全測試，味全總教練葉君璋從旁觀察，陳志杰透露，「之前去味全測試，傳接球的時候，葉君璋總教練有說，投球動作順序不太對，想說調整看看，感覺還不錯，動作有比較流暢，不會卡卡的。」

高中時期陳志杰最快球速投到152公里，但加入職棒後有所下滑，陳志杰坦言，「第一年進到職棒，右肩就出現受傷狀況，記得當時投完一顆球，感覺沒有力，一開始想要撐撐看，因此常常投投停停，有嘗試做一些新的東西，但不是很習慣，效果不是很好。」

陳志杰提到，「去年身體狀況已經好很多，之前投球動作有點像是用推的，找不到感覺，整體動作跑掉了，想做什麼角度，也沒有辦法。」

昔日陳志杰曾被外界期待，不過沒有拿出太多表現，陳志杰表示，「心態上一開始會很挫折，但想說最差就是這樣，來到味全就是拚拚看，換個環境或許比較適合，期待自己恢復到原來狀態的8成，目前球速最快138公里，均速135公里，目標球速最快要回145公里，均速達到140公里。」

陳志杰直言，「加入味全就是拚一個最後機會，證明自己還有能力，可以在職棒生存，先前球隊有提供幾個號碼可以挑，最後選擇45號，也是特別去請示神明，到廟裡擲筊，連續得到3個聖筊，希望能有好的表現。」

關鍵字： 中職味全龍棒球

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