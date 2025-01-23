猛登續留黃衫軍　中信兄弟再找第5號洋投



▲猛登。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／台北報導

中信兄弟洋投先前已經續約克迪（Kirk McCarty）與德保拉（Jose De Paula），另一名去年拿到10勝的猛登（Daniel Mengden），先前與球隊洽談續約，據了解，近期已經達成續約共識，本季留在中信兄弟。

上季克迪例行賽13場先發，戰績5勝3敗，投了81.2局，被擊出79支安打，包括3發全壘打，62次三振，20次四死球，防禦率2.76，先前中信兄弟證實，已經與克迪達成續約，也是球隊首名確認的洋投。

之後中信兄弟確定留下德保拉（Jose De Paula），並且談妥具有4年美國職棒大聯盟資歷的新洋投卡特拉諾（Humberto Castellanos），開季已有3名洋投。

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猛登去年先發25場，戰績10勝3敗，投了154局，被擊出132支安打，包括9支全壘打，114次三振，60次四死球，防禦率2.86，中信兄弟季後展開續約洽談。

據了解，猛登近期與中信兄弟達成續約共識，今年繼續效力黃衫軍，預計農曆年後報到，中信兄弟預計還會再找第5號洋投。

中信兄弟球團表示，「一切確定後，會一併公告給大家。」