羅國龍惋惜職棒沒打滿10年　報名世壯運要攻進大巨蛋



▲羅國龍。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳立勳／台北報導

統一7-ELEVEn獅外野手羅國龍前年沒有參與味全龍與富邦悍將測試，職棒生涯沒能打滿10年，同時遺憾沒趕上台北大巨蛋啟用。

生涯一軍羅國龍總計出賽462場，敲出408支安打，30支全壘打，185分打點，上壘率0.346，長打率0.405，打擊率0.279，2015年到2018年都入選明星賽，拿過2次外野金手套獎。

2022年羅國龍季後沒被放在60人名單外，2023年春訓獲邀味全測試，可惜沒有獲得留用，羅國龍透露，「當時味全春訓測試結束， 後來又去富邦測試2個禮拜，球隊沒有簽約的意思，所以想說暫時先休息。」

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羅國龍坦言，「沒有通過味全測試，其實覺得很可惜， 蠻喜歡在那邊練球的感覺， 球隊環境也比較好。」

結束職棒生涯，羅國龍則說，「一開始有點心情複雜， 後來漸漸學習接受，回不去職棒， 以前常常聽人說， 要好好珍惜球員的時候，如今感受很深刻，畢竟打了9年，已經習慣生活作息。」



▲羅國龍。（圖／記者黃克翔攝）

有過職棒這段經歷，羅國龍認為，「無論是技術或是心理層面都有蠻大收穫，在球隊如同在職場上競爭的感覺，有成績才能爭取薪水，原本在報名中華職棒選秀前，有打算要去台電，現在回頭去看，還好有選擇打職棒，才能留下這麼多美好的回憶。」

此外，羅國龍笑說，「在職棒得到2次外野金手套，但沒有拿過最佳10人外野手獎，生涯沒有辦法打滿10年，最可惜是沒在台北大巨蛋比賽，不過今年已經報名世界壯年運動會，希望球隊能打進決賽，有機會踏進大巨蛋。」



▲高國輝、羅國華、羅國龍、高國麟兄弟檔。（圖／記者李毓康攝）