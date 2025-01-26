王志庭動念想開早餐店　生涯遺憾沒辦加盟記者會



▲王志庭擔任訓練中心駐場教練。（圖／王志庭提供）

記者陳立勳／台北報導

前旅美26歲左投王志庭暫時離開球場，經過時間沉潛，去年在朋友介紹下到訓練中心擔任教練，繼續從事棒球工作。

2017年曾經到美國職棒堪薩斯皇家隊發展，王志庭2021年遭到釋出，去年來到NiceSports好的運動中和運動基地擔任駐場教練，王志庭透露，「當初是朋友介紹來到訓練中心當教練，一開始想要開早餐店，本身對吃的有興趣，以前在美國生活，也都會下廚，像是蒜頭蛤蜊雞湯，也都會製作。」

去年8月開始教球，王志庭坦言，「雖然暫時沒有回去當球員的想法，但還是一邊教學，一邊維持訓練，先前有帶社區棒球的小朋友出去比賽。」

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王志庭笑說，「一開始指導小朋友，都覺得很吵，現在時間久了，看他們打得越來越好，我就像是他們的哥哥，至於遇到大人，那就要拿出專業，畢竟資歷是資歷，還是要有東西可以教給學員，對我來說只要願意來找我，我就會把所學傾囊相授。」

最後，王志庭直言，「之前沒有想過要當教練，但要做就做到最好，至少現在的工作，沒有離開棒球，如果要說生涯最大的缺憾，可能就是想要有一場加盟記者會。」



▲王志庭擔任訓練中心駐場教練。（圖／王志庭提供）