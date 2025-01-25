曾經不敢進場看球　楊聖均走出腦瘤陰霾



▲楊聖均。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／台北報導

前樂天桃猿31歲一壘手楊聖均2019年動瘤手術，也讓原本大好職棒生涯受到衝擊，先前曾經一度封閉自我，後來經歷轉職，上禮拜重回最愛的棒球場，成為台中市和平區德芙蘭國小少棒隊教練。

擁有21U世界盃、世大運、亞錦賽國手身份，楊聖均「台灣隊長」稱號讓球迷印象深刻，2016年中職季中選秀會楊聖均獲得Lamigo桃猿隊第2指名，打擊能力令人期待，前途備受看好。

不過2019年楊聖均經過檢查發現腦部有腫瘤，腫瘤壓迫到神經，身體出現狀況，經過2度手術治療，嘗試想要回到球場，無奈身體狀況不穩定，無法打出預期成績，2021年季後被球隊釋出。

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楊聖均在2022年加入綺麗珊瑚成棒隊，前年轉換跑道，學習擔任消防安檢技師，近期則是重返熟悉的球場。

今年加入德芙蘭少棒隊教練團，楊聖均透露，「上禮拜才開始教球，會來這裡教球也是個緣份，王士銘主任以前是我在豐年國小的管理，去年底我們家正好到谷關露營，想說找王士銘主任敘敘舊，他問我有沒有興趣來教球，一開始以為是開玩笑，後來我想了一個禮拜，有跟哥哥楊承駿聊過，剛好有這個機會，就決定辭掉消防安檢工作。」

楊聖均坦言，「其實去年7月二重國中教練有找我，原本家人擔心我身體負荷不了，加上後來球隊也找到教練，所以暫時沒有機會，即使轉行做消防安檢工作，但內心還是很難忘記棒球。」

來到偏遠的德芙蘭國小，楊聖均直言，「球隊剛組成沒幾年，目前大約30個小朋友，從球員轉成教練，記得前幾年離開職棒，心理還沒有準備好，那段時間難過到把身邊球具都送給親友，甚至不太敢進場看球賽，難免內心會想到以前打球的回憶，畢竟在生涯正要發展的年齡出狀況，確實蠻遺憾，經過手術後，現在身體狀況穩定許多，每年定期追蹤，只是晚上不太能開車，也是比較困擾的地方。」

此外，楊聖均提到，「指導小朋友需要很大的耐心，回到比較熟悉的地方，只是身份不同，希望未來可以讓小朋友一點一滴的進步。」



▲楊聖均擔任德芙蘭國小少棒隊教練。（圖／楊聖均提供）