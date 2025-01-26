王志庭左肩手術沒好轉　回憶旅美生活很快樂



▲王志庭。（圖／中華棒協提供）

記者陳立勳／台北報導

26歲前旅美左投王志庭前年報名中華職棒季中新人選秀會，但結果落榜，左肩傷勢經過手術，狀況不見好轉，如今暫時沒有想法重返投手丘。

2017年王志庭與美國職棒堪薩斯皇家家隊簽約，展開旅美生涯，最高上過低階1A，2021年9月遭到釋出，後來先加入臺北市興富發成棒隊，2023年投入中華職棒季中選秀，但沒有獲得青睞。

談到那段被釋出的過程，王志庭表示，「前年11月動了左肩旋轉肌清創手術，經過複診沒有比較好，去年5月再次動刀，放了4根釘子，但丟球的時候，手還是會痛。」

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王志庭透露，「其實從小到大，打球一路都很順利，2022年原本就想報名中職選秀，但因為受傷放棄，前年再度挑戰中職選秀，心中有預感可能不會上，由於左肩旋轉肌撕裂，暫時沒有回到球員的想法。」

經歷短短幾年旅美生活，王志庭坦言，「在國外都是靠自己，沒有別人可以幫忙，但過程中蠻快樂，本身很融入美國的生活，像是曾經在鹽湖城看到人造湖，都是很難得的體驗。」

另外，王志庭提到，「記得2021年被球隊釋出，那時候正要飛到墨西哥參加U23世界盃，收到球隊通知要開視訊會議，沒想到就是接到釋出通知，球隊表達因為疫情關係，需要縮編球隊，也只能接受。」



▲王志庭。（圖／中華棒協提供）