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表哥張奕12強完美表現　曾琦重燃內心熱血

▲曾琦帶隊比賽。（圖／曾琦提供）
▲曾琦帶小朋友參加比賽。（圖／曾琦提供） 

記者陳立勳／台北報導

前樂天桃猿投手曾琦前年離開職棒，結束棒球生涯，今年才28歲的他，去年開始擔任訓練中心駐場教練，迎接全新挑戰。

曾琦2023年季後沒被樂天續約，去年開始在NiceSports好的運動中和運動基地擔任駐場教練，曾琦透露，「本來想說要去大舅位在新北市林口的營造公司上班，但畢竟不是擅長的工作，後來透過經紀人介紹，來到訓練場館當教練。」

選擇到場館當駐場教練，曾琦表示，「身體沒辦法應付高強度的職棒環境，還好有家人陪伴，心情變得比較開朗，去年2月開始教球，認識蠻多家長，花時間學習去應對，像是小朋友比較好動，想辦法去指導，從基礎開始教起，慢慢從零開始。」

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曾琦提到，「 看到小朋友成長，帶他們出去比賽，感覺蠻開心，現在當教練除了經驗之外，也要嘗試學習運科訓練，包括考取證照，懂得操作儀器，期待未來可以幫助更多學員，創造更多價值。」

表哥張奕去年在世界12強賽表現優異，曾琦感到與有榮焉，「看到表哥表現好，似乎重新點燃以前對於棒球的熱血，目前依舊保持訓練，雖然不知道未來還有沒有機會投球，但手的狀況有慢慢變好，也是值得開心的事情。」

▲曾琦指導學員。（圖／曾琦提供）
▲曾琦指導學員。（圖／曾琦提供） 

關鍵字： 中職樂天桃猿棒球

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