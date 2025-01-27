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教學深受柏安力影響　羅國龍夢想兄弟檔合開訓練中心

▲羅國龍指導學員打擊。（圖／羅國龍提供）
▲羅國龍指導學員打擊。（圖／羅國龍提供） 

記者陳立勳／台北報導

前統一7-ELEVEn獅35歲外野手羅國龍前年離開職棒，曾經短暫當過健身教練，後來在高中同學介紹下，去年開始在紅不讓棒壘練習場中壢館擔任教練。

2022年季後離開獅隊，羅國龍前年參與味全龍與富邦悍將春訓測試，可惜最後沒有獲得合約，職棒生涯告一個段落。

確定無法留在職棒打球後，羅國龍透露，「一開始在台南當過健身教練， 有去考證照，雖然以前打球辛苦，但性質比較單純，只要把工作做好，但到外面上班就不一樣。」

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羅國龍表示，「當健身教練那段時間，除了教學之外，還要去找學生，也不是很習慣，剛好有計畫搬家到桃園，因此沒有繼續健身房的工作。」

去年7月與家人搬家到桃園，羅國龍提到，「高中同學張詠漢正好打電話給我，問我是不是有興趣到練習場當教練，後來經過思考，想說待在擅長的領域，還是比較習慣。」

▲羅國龍指導學員打擊。（圖／羅國龍提供）
▲羅國龍指導學員打擊。（圖／羅國龍提供） 

從去年11月開始教球，羅國龍認為，「能帶不會打球的小朋友， 從肢體不協調到打得不錯，有很大成就感，但應對小朋友比較困難，往往要想很多方法，用簡單或是有趣的方式，想辦法讓他們瞭解。」

羅國龍直言，「記得當初第一個月，會懷疑自己教學方式對不對，也會找張詠漢討論，以前球員時期，受到已經過世的柏安力（Michael Brumley）教練影響很深， 現在想把以前學到的東西分享給學員。」

另外，羅國龍表示，「希望來上課的學員能一點一點進步，每個人條件不一樣，不會要每個人都學一樣的東西， 從中找到適合方式，先前沒有想過要當教練，但考量兼顧家庭，這份工作是現階段最好的選擇，雖然有職棒球員身份，不過現在網路很發達，還是要與時俱進。」

羅國龍分享，「之前跟弟弟高國麟有聊過，他想要找機會到日本自主訓練，有想過兄弟倆是不是能開一間訓練中心，或許是未來可以努力的夢想。」

▲▼高國輝生涯引退賽，羅國華、羅國龍、高國輝、高國麟。（圖／記者李毓康攝）
▲高國輝、羅國龍、羅國華、高國麟兄弟檔。（圖／記者李毓康攝） 

關鍵字： 中職統一7-ELEVEn獅

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