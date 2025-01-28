TJ手術旅外夢碎　曾琦抱憾告別中職生涯



▲曾琦學生時期曾經入選中華隊。（圖／中華棒協提供）

記者陳立勳／台北報導

樂天桃猿28歲投手曾琦前年離開職棒，棒球生涯中遇到傷勢折磨，不僅讓原本旅外夢破滅，同時無法在職棒一軍留下出賽成績。

2019年曾琦在中華職棒季中選秀會獲得Lamigo桃猿隊第4指名，但沒在一軍留下出賽成績，二軍總計49場登板，累積0勝2敗，防禦率4.27，2023年季後沒有獲得續約。

曾琦在2018年接受右手肘韌帶置換手術（Tommy John Surgery），但依舊獲得桃猿隊選秀指名，曾琦表示，「進職棒是從小到大的目標，很感謝桃猿隊給我機會，可以進到職棒，這幾年沒有太多表現，但讓我學到身為職業選手，要如何面對自己的工作。」

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學生時期曾琦曾是被看好的潛力新星，最快球速投過154公里，包括美國職棒與日本職棒都有球隊表達興趣，曾琦回憶，「2017年參加世大運中華隊培訓過程中，身體有一點狀況，但沒有及時去檢查，雖然防護員緊急處理，狀況有好轉，但後面到了大專盃，球速突然掉了很多，從均速145公里，降到只有135公里。」

曾琦透露，「那時候教練以為沒有認真投，經過檢查才發現韌帶已經撕裂90%，只好選擇開刀，旅外機會也就消失，記得剛進職棒初期持續復健，對於職棒認知有一點懵懂，傻傻去做一些訓練，身體狀況也不是很好。」

在二軍沒有拿出太多表現，曾琦坦言，「那時候身體連貫不是很協調，教練建議投球動作改成四分之三，一開始狀況都還好，但沒想到第2年狀況開始往下掉，這幾年身體經過反覆復健，無奈狀況一直拉不起來。」

曾琦表示，「 2019年季後跟著表哥張奕跟一起訓練，隔年狀態感覺有變好，但後來又被改動作，或許訓練方式比較不適合，也很難找回好的感覺，職棒生涯一直沒辦法維持好的身體狀態，實在有一點遺憾。」

不過，曾琦也說，「不管職棒過程好或壞，經過那段需要吃止痛藥才能投球的日子，只能怪自己為什麼身體沒辦法維持健康。」



▲前樂天桃猿投手曾琦。（圖／樂天桃猿提供）