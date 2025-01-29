返鄉就近照顧家庭　林政賢轉當職業軍人



▲林政賢。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／台北報導

前富邦悍將、味全龍左投林政賢先前離開職棒，曾經短暫在基層教球，如今轉換跑道，回到家鄉成為職業軍人。

2019年林政賢季後被富邦釋出，後來轉戰味全，2021年季後沒有被放進保護名單，隔年春訓參加測試，可惜沒有通過，2022年完成左手肘骨刺手術，尋求重返職棒機會。

2022年曾在新北市崇義高中青棒隊擔任客座投手教練，林政賢透露，「當時待在崇義高中大概2個半月，後來收到兵單，回到家鄉花蓮當兵，那時候就在想人生下一步規劃。」

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林政賢坦言，「一方面考量家庭因素，從高中開始到外縣市打球，很少回到家裡，在服役4個月期間，有跟家人討論，他們希望我回來花蓮，所以也想了蠻久，畢竟家裡還有爸媽，在花蓮可以就近照顧，所以服役到一半就決定簽下陸軍志願役。」



▲林政賢。（圖／富邦悍將提供）

老家在花蓮光復鄉，林政賢表示，「原本義務役在花蓮北埔新訓中心，下部隊到吉安鄉的單位，2023年簽下志願役，服務單位正好在同一個單位。」

不排斥當職業軍人，林政賢提到，「曾有教練有找我回去教球，但思考職業軍人至少穩定有保障，教練是約聘制，不能保障每年都有工作，不過未來如果有機會，或許也有可能回來棒球相關工作。」

選擇留在花蓮，林政賢也說，「家庭比較重要，軍中生活還蠻適應，嘗試不一樣的東西，很多事情都是從頭來過，從一開始什麼都不懂，有種社會新鮮人的感覺，現在已經逐漸習慣。」



▲林政賢曾入選雅加達亞運中華隊國手。（圖／資料照）