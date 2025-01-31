轉換經營者視角　張詠漢有場館「升級」計畫



▲張詠漢指導學員揮棒。（圖／張詠漢提供）

記者陳立勳／台北報導

前富邦悍將外野手張詠漢2020年季後離開職棒，曾經同時兼職不只一份工作，原先從練習場教練，後來變成練習場經營者。

2020年季後沒有獲得續約，張詠漢2023年先到桃園紅不讓棒壘球打擊練習場的前身職人棒壘球練習場擔任教練，隔年成為練習場老闆之一。

回想被釋出後的日子，張詠漢表示，「當時剛離開職棒，以前高中教練詢問有沒有興趣到訓練中心教球，一開始想說試試看，起初真的蠻辛苦，因為要開私人教練課程，先用網路宣傳，做了3個多月，只找到2個學員。」

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張詠漢透露，「記得指導第一個學員是小學生，現在陪著他一路打到國中，在外面教球真的不簡單，跟想像不一樣，需要因材施教，學習與家長溝通，很感謝有很多家長幫忙推薦，否則原本壓力很大。」

自認原本口才不算太好，張詠漢坦言，「合夥人有給我一些溝通上的建議，包括如何去教學，除了當私人教練，那段時間到樂器行幫忙搬貨打工，也在新北市新莊區中港國小教球，後來經過半年，學生數量比較穩定，才專心做場館的工作。」

從教練開始兼任場館老闆之一，張詠漢提到，「2022年合夥人想要擴充場館，2022年選擇在林口開設分館，本身我的投資金額不多，因此更有責任感，想要把場館生意做起來，成立社區棒球，並且尋找認真教學的教練，硬體設施再升級，期待學員越來越多，被大家認同。」

不過張詠漢也說，「以前當球員就是把球打好，現在角色不同，煩惱也比較多，倒是現在比較敢跟人家溝通，分享棒球所學，由於有職棒資歷，教球上多少有些優勢，目前這個行業算是競爭，但也很有挑戰性，身兼老闆身份，包括教練課程分配，負責居中協調，如何讓教練提升經驗，也都很重要。」

此外，張詠漢直言，「沒想過有一天會成為公司經營者之一，希望現階段把該做的事情做好，看到蠻多社團小朋友來上課，很多人的程度都不輸校隊，加上去年世界12強賽冠軍效應，也有更多家長願意送小朋友來學棒球。」



▲張詠漢餵球給學員打擊練習。（圖／張詠漢提供）