不忘洪總給機會　蘇俊羽近10年職棒生涯：要懂得惜福



▲蘇俊羽。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／台北報導

前樂天桃猿投手蘇俊羽去年參與富邦悍將春訓測試，但測試到一半卻突然退出，並且宣布結束將近10年職棒生涯，蘇俊羽透露實際原因。

2015年季中選秀蘇俊羽獲得樂天第5輪指名，生涯5年在一軍出賽34場，戰績4勝7敗2中繼，投了101.8局投球，防禦率6.13，2023年季後被放在60人名單外，去年春訓原本獲得富邦測試機會，但測試還沒結束，卻決定退出，宣告結束球員生涯。

回顧去年退出富邦春訓測試，蘇俊羽透露，「測試過程中發現右肩狀況不是很理想，拿到球會怕，因為每投一球都會痛，過程其實蠻痛苦，後來跟富邦投手教練郭勇志提出不再投球的想法。」

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蘇俊羽坦言，「當下有想到現實面，如果右肩去開刀，球隊可能不會等我，從球場退下來，只是早晚問題。」

職棒生涯將近10年，蘇俊羽認為，「無論是先發、中繼、後援都曾經有過經驗，有投過完封，也有拿過總冠軍獎盃，其中完封那一場，絕對是生涯印象最深刻的比賽，看到球迷大聲加油，腎上腺素爆發，也要謝謝教練團給我機會。」

蘇俊羽直言，「最想感謝洪一中總教練，當時給我很多機會，包括從首勝到第一場完封勝，雖然我在一、二軍上上下下，但洪總很願意給年輕人機會，也要謝謝所有幫助過我的教練與訓練師。」

身為高中選秀進入職棒的前輩，蘇俊羽分享經驗，「高中進到職棒，要思考做什麼，可以找學長多問，記得我剛進來，一開始很懵懂，不像現在高中生資訊比較多，可以設法加強不足的地方，嘗試投資自己，職棒環境很競爭，選秀能被選到，一定有好的地方被看到，要懂得感恩惜福。」



▲蘇俊羽。（圖／樂天桃猿提供）