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用生命換來進步獎　張詠漢職棒無悔「苦苦的甜」

▲富邦悍將張詠漢。（圖／富邦悍將提供）
▲張詠漢。（圖／富邦悍將提供）  

記者陳立勳／台北報導

前富邦悍將外野手張詠漢2020年季後遭到釋出，2022年曾經報名新軍台鋼雄鷹新人測試會，但當時已經33歲的他，沒有獲得青睞，職棒生涯無緣延續。

2009年、2010年張詠漢參加中華職棒選秀會落榜，直到2011年獲得興農牛隊第3指名，一路從興農牛、義大犀牛與富邦悍將，生涯一軍出賽194場，5支全壘打，52分打點，打擊率0.261，上壘率0.318，長打率0.349，2020年季後遭到釋出。      

回顧職棒生涯，張詠漢無奈地說，「身體狀況比較多，有很多時間花在復健，沒有辦法說可惜，只能說是命運，像是剛進職棒第一年，滑壘造成腳部韌帶斷裂，被迫休息半年。」

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張詠漢坦言，「31歲離開職棒，確實有一點早，記得2014年拿到最佳進步獎，但其實球季打到中間，右手鉤狀骨斷裂，但當時高國輝受傷缺陣，我想要把握住機會，所以想辦法硬撐，藉由吃止痛藥上場比賽。」

想起拿到最佳進步獎哪一年，張詠漢直言，「即使打擊揮棒會痛，但只要可以揮棒，不會放棄出賽機會，這座進步獎應該算是用生命換來的，也算是蠻值得回憶，要說印象最深刻比賽，不得不說2017年6月29日那一場，首次拿到單場最有價值球員獎。」

張詠漢提到，「原本一直以來目標是拿外野金手套，2014年季後開刀處理鉤狀骨傷勢，後面幾年表現浮浮沉沉，2019年在二軍比賽與隊友相撞，結果臉部顴骨骨折，後來又出現膝蓋韌帶與半月板傷勢，隔年因手術關係，沒有任何出賽。」

職棒生涯歷經3支球隊，張詠漢笑說，「有種苦苦的甜，職棒環境非常現實，沒有多餘的時間停下腳步，要不斷提升自己，但努力不一定會成功，職棒生涯中看到很多人，雖然付出了很多，卻不見得會有好成績，不過對我來說，至少沒有後悔。」

▲富邦悍將張詠漢。（圖／富邦悍將提供）
▲張詠漢。（圖／富邦悍將提供）  

關鍵字： 中職富邦悍將棒球

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