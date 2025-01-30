接到張泰山電話邀約　蘇俊羽差點轉行考地勤



▲蘇俊羽指導學員。（圖／蘇俊羽提供）

記者陳立勳／台北報導

前樂天桃猿投手蘇俊羽去年正式離開球場，原先考慮轉行，但後來接到張泰山一通電話，成為訓練中心駐場教練。

28歲蘇俊羽由於右肩傷勢，被迫結束職棒生涯，他坦言很難抉擇，身體狀況跟考量現實，無法在職棒舞台持續發光發熱，但還是很愛棒球。

去年蘇俊羽先在好棒河馬棒球俱樂部擔任教練，後來轉為NiceSports好的運動泰山棒球學苑駐場教練，蘇俊羽透露，「哥哥工作是在桃園機場當地勤，原本自己也想報考機場地勤，但去年接到張泰山學長的電話，經過介紹成為駐場教練。」

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蘇俊羽坦言，「會願意接下這個任務，主要是可以做與棒球相關的工作，也是自身專長，記得剛開始要面對很多小朋友跟家長，必須放下身段，要學習溝通，把自己當成業務，一開始覺得很難，不知道要怎麼應對小朋友，隨著經驗累積，也慢慢熟悉。」



▲蘇俊羽帶領學員訓練。（圖／蘇俊羽提供）

從職棒選手變成教練，蘇俊羽認為，「能把一個完全沒有基礎的學員，經過1個月指導，變成會打擊、投球、守備， 也很有成就感。」

另外，蘇俊羽提到，「想要把過去在職棒所學，帶給來上課的學員，大人在學習上比較快，面對小朋友，要很有耐心，碰到科班球員，可以分享經驗，自認口才不太好，如何把課程傳授給他們，都是一項挑戰，未來想要當一個好教練，用鼓勵與耐心指導，就像是朋友一樣。」



▲蘇俊羽指導學員。（圖／蘇俊羽提供）