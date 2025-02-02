江坤宇10年大約「真讚」　統一獅續簽陳傑憲剩「些微差距」



▲2025年統一獅隊開訓儀式陳傑憲。（圖／統一球團提供）

記者陳立勳／台南報導

統一7-ELEVEn獅外野手陳傑憲去年在世界12強棒球賽大放異彩，今年重談合約，球迷都十分關注，先前中信兄弟游擊手江坤宇簽下10年大約，陳傑憲直言，「這張合約真的很讚。」

1月24日中信兄弟宣布與當家游擊手江坤宇達成10年最高總值超過1.4億合約協議，創下中華職棒史上最年輕拿下平均月薪超過百萬的紀錄，成為聯盟首位簽下10年保障合約的球員。

看到江坤宇簽下10年長約，陳傑憲認為，「這是蠻棒的一件事情，江坤宇這張合約真的很讚，身為對手的我也都認為，兄弟有他就很難打，他在球隊是這麼重要的角色，選手會覺得這是很棒的肯定，認真覺得江坤宇很值得。」

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去年季後陳傑憲與球隊3年合約到期，上季月薪63萬，近期洽談新合約，先前球團表態希望讓他成為終身統一人。

去年陳傑憲在世界12強賽表現出色，吸引國外球隊關注，有關於談約進度，陳傑憲表示，「目前正在進行中，看球團把我的價值定義在哪裡，長約當然是對我來說比較好，談約過程經紀人都有透露，球團蠻肯定我，但有些微的差距，還在討論當中，也很謝謝球團的肯定。」

陳傑憲坦言，「身為運動選手，當然希望人家肯定價值，球團看待的不只是球技，還有其他事情，我認為我的價值不只是選手，相信球隊也都看得到，就是等待消息。」

外界關注談約進度，統一領隊蘇泰安表示，「長約是方向，現階段不針對特定球員合約回答，等全部確定後一併公布。」



▲2025年統一獅隊開訓儀式陳傑憲。（圖／統一球團提供）