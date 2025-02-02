陳鏞基能打到50歲　胡金龍季後引退：沒有掙扎很久



▲郭俊麟與胡金龍今天一同慶生。（圖／統一球團提供）

記者陳立勳／台南報導

統一7-ELEVEn獅老將胡金龍今年將是球員生涯最後一個球季，今天正好是41歲生日，開訓儀式寫下年度目標「冠軍留台南」，胡金龍表示，「不想要不能打才退。」

先前胡金龍與球隊確認今年打完就要引退，胡金龍表示，「有跟蘇泰安領隊討論，去年就有想法，不想要打到不能打才退，有種急流勇退的感覺，不要不能打才退，這樣子不好，對球隊也是傷害，也是個負擔。」

面對今年最後一個球季，胡金龍直言，「今年就是拿出百分之百，希望把還能貢獻的東西貢獻出來，能夠拿到總冠軍，最好的Ending，其實去年有機會總冠軍，也是很接近。」

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做出引退決定，胡金龍坦言，「其實沒有掙扎很久，時間也差不多到了，現在年輕球員一直進來，身體狀況沒辦法每天維持這麼高水準的比賽，不要拖到後面，身體有很大傷痛才退。」

這幾年陸續看到潘武雄、高國慶以及潘威倫引退，胡金龍表示，「一開始看心理會覺得蠻感傷，但慢慢覺得也該輪到我們這一代要退下來，至於陳鏞基要繼續打，打到50歲，相信他可以，畢竟成績維持得很好。」

胡金龍表示，「引退賽就是交給公司決定，就是順其自然，未來不打球之後，目前還沒有想法，有可能休息，也有可能轉教練，先把最後一年好好享受。」

今年是胡金龍最後一季，統一總教練林岳平表示，「希望他可以打到球季最後一場比賽，要如何達成這個目標，也考驗教練團的調度安排，過去胡金龍除了關鍵的代打，也擔任指定打擊，今年應該就著重在代打。」

統一領隊蘇泰安透露，「過年前曾與胡金龍見面，確認他打完今年就會引退，球團將會為他規劃引退賽。」



▲郭俊麟、陳鏞基、胡金龍。（圖／統一球團提供）