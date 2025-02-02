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餅總新年許願「六蛇成功」　郭俊麟祝福全部隊友骰到六

▲2025年統一獅隊開訓儀式總教練林岳平。（圖／統一球團提供）
▲2025年統一獅隊開訓儀式總教練林岳平寫下本季目標。（圖／統一球團提供） 

記者陳立勳／台南報導

統一7-ELEVEn獅今天在台南棒球場舉辦開訓儀式，揭曉2025全新口號「尚勇」，教練與選手分別寫下今年球季期許，其中總教練林岳平寫下「六蛇成功」，期許蛇年每位選手都能成功骰到6，將自己準備好，等待成功時刻到來。

首席教練高志綱則是以「凝聚、共贏」，希望選手凝聚心態和共識，攜手朝向勝利邁進。唐肇廷本球季甫從球員身分轉為教練，喊出「拳拳到肉」，對勝利和成長要有抱持渴望的態度。

同樣身為「新人教練」的還有傅于剛，以「強化」盼望傷兵和復健的選手都能強化身體，盡快歸隊成為戰力。

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獅隊新秀張宥謙、全紹凱、李軍、鍾允華、陳維祥、林易霆首次參與春訓開訓儀式，除了期許自我身體健康外，也希望能突破自我，穩定輸出表現，適時幫助球隊，高塩將樹更盼望能制霸台灣大賽，拿到上、下球季以及年度總冠軍。

陳韻文以「突破」勉勵自我，揮別去年低潮的陰霾，今年繼續幫球隊守下更多勝利，郭俊麟畫出笑臉、金盃和骰子6，期許今年是一切都能開心，也希望選手個個表現都能骰到六，潘傑楷則以蛇的諧音寫下「蛇麼球都打得到、蛇麼球都接得到」，胡金龍今年迎來最後一個球季，他期盼能將冠軍留在台南。

阮裕智和楊強森於春訓期間至統一獅接受測試，兩位皆通過球隊測試，今日一同參與開訓儀式，阮裕智寫下「相信、突破」，希望新球季能相信且突破自我，楊強森則期許身體健康，更要把握機會，為球隊貢獻。

關鍵字： 中職統一7-ELEVEn獅

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