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統一獅開訓頒發3大獎　宣布年度口號「尚勇」

▲2025年統一獅隊開訓儀式總教練林岳平與陳傑憲。（圖／統一球團提供）
▲2025年統一獅隊開訓儀式總教練林岳平與陳傑憲。（圖／統一球團提供） 

記者陳立勳／台南報導

統一7-ELEVEn獅今天在台南棒球場進行開訓典禮，開訓典禮除了由董事長凃忠正、總經理蘇泰安及總教練分別頒贈2024統一獅傑出選手淬鍊獎、突破獎及精進獎三大獎項。

今日獅隊教練、選手全員到齊，球隊也正式公布2025統一獅年度口號「尚勇」，去年12強賽事中華隊勇奪世界第一，其中讓人津津樂道傳唱的「台灣尚勇」改編自獅隊嗆司應援曲「統一尚勇」，迎接新球季獅子軍們渴望享受總冠軍榮耀，展現強烈企圖心，期待在隊長陳傑憲帶領下，展現團隊合作精神，展現「尚勇」團結鬥志力拼2025年中職總冠軍殊榮。

今年度統一獅年度口號「尚勇」設計結合與React Visual 應對視覺形象整合合作，設計概念以兇猛獅子圖騰設計，銳利犀利氣勢，展現獅子軍面對任何挑戰，突破重圍成為中職尚勇球隊，期許2025年統一獅無論在球隊戰績、行銷活動、票房及廣告都能創造尚勇佳績，贏得總冠軍。

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今天開訓儀式針對去年表現傑出選手進行頒獎典禮，頒發淬鍊獎、突破獎、精進獎三大獎項予以肯定，陳傑憲獲頒淬鍊獎，古林睿煬獲頒突破獎、邱智呈獲頒精進獎，其中邱智呈連續3年分別獲得淬鍊獎、突破獎、精進獎獎項，年年持續進步，去年首度拿下個人生涯首座安打王。

陳傑憲提到，很開心獲得球隊肯定，這個獎項是大家一起努力，彼此競爭勉勵自己持續在進步幫助球隊，而今年轉戰日本職棒火腿隊投手古林睿煬日前得知獲得「突破獎」，感到十分開心，並表示去年能夠創下個人生涯佳績獲得國外球隊肯定，最重要的夥伴就是捕手陳重羽，感謝重羽的搭配與引導才能讓自己有好的成績，邀請陳重羽代為領獎共享榮耀。

陳重羽表示，「很開心能夠與古林睿煬共享榮耀，先代表古林睿煬跟大家說聲新年快樂，期待去日本打拚的古林睿煬能夠有好的表現，有好的成績，讓台灣棒球迷和統一獅感到榮耀。」

連續3年獲獎，邱智呈則說，「這幾年持續進步，要感謝教練團給予的機會與空間，才能讓自己在球場上盡情發揮，去年總冠軍戰自己表現不如預期，也代表自己還有進步的空間，期待今年能夠自我突破，與隊友一起達成總冠軍最終目標。」

今日開訓典禮前選手們也進行隊長改選會議，經全數投票通過，陳傑憲連續三連擔任隊長，副隊長將由許哲晏及陳重羽擔任。

陳傑憲表示，「感謝選手們的相信與肯定，有了這幾年與去年12強擔任隊長經驗，希望每一個隊友都要相信自己是最好的，也要相信彼此、相信隊友，凝聚團隊力量，才能有好的表現，這幾年擔任隊長，也看到許多年輕選手的進步和成長，持續進步的累積，相信今年的我們會很不一樣，期許大家一起團結努力下，拿下睽違4年的總冠軍榮耀。」

▲2025年統一獅隊年度口號。（圖／統一球團提供）
▲2025年統一獅隊年度口號。（圖／統一球團提供） 

關鍵字： 中職統一7-ELEVEn獅棒球

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