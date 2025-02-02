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餅總擔心土投先發戰力　選擇郭俊佑代理春訓職務

▲2025年統一獅隊開訓儀式總教練林岳平。（圖／統一球團提供）
▲2025年統一獅隊開訓儀式總教練林岳平。（圖／統一球團提供） 

記者陳立勳／台南報導

統一7-ELEVEn獅今天舉辦開訓儀式，開季目前4洋投已經確定，展望今年球季，統一總教練林岳平坦言擔心本土投手戰力。

今天統一舉辦開訓儀式，目前獅隊已經續約洋投布雷克（Brock Dykxhoorn），並且簽下具有日本職棒經驗的左投梅賽斯（C.C.Mercedes）、蒙德茲（Yohander Mendez）、飛力獅（Felix Pena）。

談到今年戰力，林岳平表示，「洋投都有一定水準，並不會擔心，反而是古林睿煬轉投日本職棒火腿隊，本土先發輪值會有不確定因素，今年本土先發仍以胡智為、郭俊麟和林詔恩為主，也期待有年輕投手能夠非常努力，可以分擔先發工作。」

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去年動過手術的內野手林靖凱和林子豪本季可望復出，林岳平坦言，「不擔心他們打不好，但是林靖凱和林子豪先前都是大傷，不確定能否負擔整季的比賽，因此也會特別注意他們的狀況。」

今天結束開訓儀式，明天林岳平將投入世界棒球經典賽資格賽中華隊集訓，本次將擔任中華隊投手教練，林岳平透露，「今天晚上將和首席教練高志綱前往中華隊報到，由於至少離開球隊3周，需要有人統籌春訓的訓練和比賽，郭俊佑曾長期擔任一軍教練，去年派到二軍，對於年輕選手也瞭解，因此這段時間代理總教練工作交給他，也會與他保持密切聯繫。」

此外，林岳平提到，「原本南非隊想要找我們球隊打熱身賽，但評估時間點比較不適合，因為由台南市成棒隊出賽，我們球隊會再派5名選手支援，以年輕球員為主。」

今年獅隊年度口號「尚勇」，林岳平則說，不止是「台灣尚勇」、「統一尚勇」，每位選手更要相信「自己尚勇」，前提是要把自己準備到最好，上場才能掌握成功的機會，成為笑到最後的那個人。

▲2025年統一獅隊開訓儀式總教練林岳平。（圖／統一球團提供）
▲2025年統一獅隊開訓儀式總教練林岳平。（圖／統一球團提供）  

關鍵字： 中職統一7-ELEVEn獅

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