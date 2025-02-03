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金河成離開教士　柏賈爾茲回歸游擊防區

▲▼金河成。（圖／達志影像／美聯社）
▲金河成轉戰光芒隊。（圖／達志影像／美聯社）  

記者陳立勳／綜合報導

聖地牙哥教士隊韓國游擊手金河成去年季後拒絕執行800萬美元合約，成為自由球員，近期決定轉戰坦帕灣光芒隊，留下來的游擊防區，教士隊安排柏賈爾茲（Xander Bogaerts）回歸。

金河成去年季後進入自由球員市場，結果以2年2900萬美元合約轉戰光芒隊，今年薪水為1300萬美元，如果明年不執行脫逃合約，年薪則為1600萬美元。

2023年金河成曾經拿過國家聯盟工具人金手套獎，由於去年8月才進行肩部手術，趕不上開季，預計在5月歸隊。

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在金河成離開之後，根據美國媒體報導，教士隊總教練薛德（Mike Shildt）提到，金河成加入光芒隊，柏賈爾茲將回到游擊區，目前他已經開始練習。

去年教士隊借重金河成的守備能力，因此柏賈爾茲主要擔任二壘手，上季以二壘手先發85場，遊擊手先發20場，但游擊區對於柏賈爾茲並不陌生，早期在波士頓紅襪開始，就是主戰游擊手。

柏賈爾茲回歸游擊區之後，柯朗沃斯（Jake Cronenworth）補上二壘空缺，柯朗沃斯認為，對於每個人來說，更清楚瞭解定位，應該如何做好準備，也許位置有些不同，但球隊的內野陣容很棒。

關鍵字： MLB棒球

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