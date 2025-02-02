「賓士哥」率先來獅隊報到　已找魔鷹、廖任磊打聽中職



▲統一獅隊洋將梅賽斯。（圖／統一球團提供）

記者陳立勳／台南報導

統一7-ELEVEn獅新洋投梅賽斯（C.C.Mercedes）今日現身球隊開訓儀式，也是今年獅隊率先報到的洋將，第一次來到台灣，「賓士哥」梅賽斯透露，已經有先打聽環境。

多明尼加籍30歲左投梅賽斯，曾在2017到2022年效力日職巨人隊，2023年轉戰羅德隊，去年在羅德隊一軍先發21場，戰績4勝8敗，投了126.1局，被擊出97支安打，包括12支全壘打，91次三振，36次四死球，防禦率2.71。

首次來到中華職棒發展，梅賽斯表示，「有先看過台灣棒球，也有些朋友打過中職，包括有魔鷹（Steven Moya）、威能帝（Pedro Fernandez）、富藍戈（Enderson Franco）、象騎士（Angel Sanchez），過去在日職巨人曾與廖任磊同隊，有聊到很多相關內容，包括型態和技術性問題。

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對於「賓士哥」封號，梅賽斯笑說，「因為車子品牌的關係，在日本也有人這樣叫他，完全沒問題。」

被問到投球優勢，梅賽斯則靦腆地說，「自己的優勢就是經驗、控球、球路變化多端，能和打者周旋，直球是最有信心的武器，並沒有特別目標，希望能夠幫助球隊贏球。」