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統一獅安排日職進修　潘威倫：這裡就像知識庫

▲統一獅隊安排潘威倫前往日本職棒火腿隊學習。（圖／統一球團提供）
▲統一獅隊安排潘威倫前往日本職棒火腿隊學習。（圖／統一球團提供） 

記者陳立勳／綜合報導

統一7-ELEVEn獅潘威倫去年底正式高掛球鞋，轉任二軍投手教練，球隊特別規劃潘威倫於今年2月起，前進日本沖繩名護參與火腿隊春訓，為期將近一個月的參與及見習日本職棒運作與訓練，期待潘威倫能夠自我成長，回到球隊幫助更多後輩選手發揮潛能。

1月31日潘威倫前往日本沖繩名護與火腿隊會合，開始投入學習之旅，潘威倫表示，「今年轉換身份後，從球員到教練，也算是我的第一年，對於擔任投手教練一職，自己知道還有很多需要去學習的，過去在球員生涯也曾經被許多投手教練指導過，無論是本國籍、日籍、美籍教練，都有他們屬於自己的方式和選手溝通指導，這也是我接下來需要去學習的。」

潘威倫提到，「如何提升自己的溝通模式，如何提供不同的訓練方式，讓每個選手都能有所幫助，這是身為教練一職該具備的能力，很感謝球團對於我轉任教練的規劃，安排自己到日職參與春訓訓練，雖然才剛報到，但這裡就像知識庫一樣，讓我有很多可以學習到的東西，期待自己能將看到的、學習到的，回到球隊後，幫助到選手們。」

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獅隊總經理蘇泰安表示，「潘威倫對於獅隊是很重要寶貴的資產，轉任教練之後，如何協助選手轉任教練後，能夠成為一位稱職的教練，學習之旅是必然的，而球團希望在投手丘上經驗豐富的嘟嘟，也能將他所學的傳承給後輩，因此計畫性安排潘威倫前往火腿隊春訓學習，期待對潘威倫本職學能有所提升。」

蘇泰安也說，「這一切只是開始，未來將計畫性安排不同的進修學習之旅，期待潘威倫在教練一職也能發光發熱，協助更多年輕選手成長。」

關鍵字： 中職統一7-ELEVEn獅

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