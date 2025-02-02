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認養亞太球場等招標條件　統一獅大巨蛋賽事爭取加場

▲2025年統一獅隊開訓。（圖／統一球團提供）
▲2025年統一獅隊開訓。（圖／統一球團提供） 

記者陳立勳／台南報導

統一7-ELEVEn獅今天在台南棒球場進行開訓儀式，隊長陳傑憲喊出想在台南亞太棒球場拿總冠軍，統一領隊蘇泰安透露目前想法。

台南市政府在1月10日宣布亞太棒球村主球場竣工，未來還會再進行公開招標認養，以地緣關係來看，獅隊參與投標機會最高。

有關於認養亞太球場議題，蘇泰安表示，「亞太招標的部分還沒出來，市政府這邊也正積極在檢視各方面條件，希望能達到與認養球隊達到雙贏、三贏的方向來規劃，目前招標條件還沒公佈。」

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球團評估認養亞太棒球場，蘇泰安提到，「主要看這次開出來的球場認養條件，有沒有不一樣，先前條件有點嚴苛，認養亞太球場，成本一定是會增加，在某方面條件，例如變動租金，再稍微往下降，要的只是再降一些，讓我們有更大的餘力一起合作。」

蘇泰安也說，「「市府對於招標條件正在做檢視，這是公開透明的標案，一定要公平、公開，先前市府有發現球場有80幾項缺失，都是小的缺失，不是大的，主動要改善，聯盟有一套球場檢查標準，包括要比賽測試，亞太是大家共同期待，但還是要通過檢驗SOP才行，認養歸認養，安排賽事需要經過流程。」

獅隊今年主場安排仍有台北大巨蛋，蘇泰安表示，「現在爭取到例行賽6場，還有一點空間去做調整，去年在大巨蛋效益很好，票房是全聯盟第2名，今年希望至少再增加2場，可以達到8場。」

由於亞太棒球租給韓國職棒樂天巨人隊使用，先前獅隊春訓已經回到台南球場訓練，總教練林岳平坦言，確實多少有受到影響，但球團在左外野架設小型室內打擊區域，讓球員們在打擊訓練上能夠使用，提升打擊訓練效率。

關鍵字： 中職統一7-ELEVEn獅棒球

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