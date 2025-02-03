旅日小將徐翔聖「非常有潛力」　「二刀流」林盛恩定位投手



▲中華隊總教練曾豪駒(右方)收下祝賀紅包。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／台北報導

世界棒球經典賽資格賽中華隊今日開訓，聯盟公布36人名單，其中選進19歲旅日投手徐翔聖，中華隊總教練曾豪駒稱讚，「非常有潛力。」

本次中華隊36人集訓名單，共有10名旅外球員，包括日本職棒養樂多隊徐翔聖、日職火腿隊孫易磊、美國職棒運動家隊林維恩、美職匹茲堡海盜隊陳柏毓、美職運動家隊莊陳仲敖、美職運動家隊沙子宸、美職辛辛那提紅人隊林盛恩、日職火腿隊古林睿煬。

其中二刀流林盛恩本次被中華隊放在投手陣容，曾豪駒表示，「林盛恩去年9月有參與比賽，也都有投球，都可以掌握，趁這次集訓，觀察投球狀況，年前他有回報訓練過程，教練團一直都有追蹤。」

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旅外投手方面，年紀最小的是台日混血的投手徐翔聖，不過外界對於徐翔聖的狀況相對較為陌生。

談到徐翔聖，曾豪駒表示，「徐翔盛比較年輕，去年加盟養樂多隊，都有掌握他投球狀況，也很有潛力，希望他這次能好好表現。」

曾豪駒提到，「徐翔聖年紀蠻年輕，未來非常有潛力，無論是投球協調性、球速、變化球，跟打者對弈有一套模式，看他的言談舉止蠻有想法，未來在職棒場上會有一席之地。」