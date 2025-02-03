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蔡其昌透露林家正赴美談約　古林睿煬參戰中華隊有變數

▲▼12強官辦熱身賽，林家正。（圖／記者李毓康攝）
▲林家正。（圖／記者李毓康攝）  

記者陳立勳／台北報導

世界棒球經典賽資格賽中華隊今天開訓，列在36人集訓名單的旅美捕手林家正沒有現身，中華職棒會長蔡其昌透露，目前他人趕回美國處理合約。

今天中華隊正式開訓，蔡其昌表示，「一路以來風格尊重教練團決定，只看到名單結果，基本上就是信任教練團，經典賽與世界12強不同，12強在球季後，當年有數據可以看，經典賽難度更高，選手經過休息，有人是慢熱型，有人比較快進入，教練要在集訓觀察，如果調整比較慢，可能就會割愛。」

蔡其昌強調，「每次的選擇，有什麼樣的材料，決定總教練怎麼做菜，無論各式料理都是搭配的，不是每一道都是主菜，強調的是團隊，要的是一個Team，支持總教練的想法，12強就是這樣，全員都能上場，是曾豪駒總教練的風格。」

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去年中華隊在12強奪冠，蔡其昌提醒，「忘掉金牌，我們是冠軍球隊，回到最原始的點，拿出該有的態度，拿出該有的精神，比賽中全力以赴。」

日本職棒火腿隊投手古林睿煬近期傳出傷勢，蔡其昌表示，「得到訊息是有受傷狀況，火腿隊會評估，如果不適合在21日出賽，可能就沒辦法徵召。」

中華隊本次繼續由陳傑憲擔任隊長，蔡其昌認為，「陳傑憲就是正常發揮，相信他的能耐，對他很有信心，可以把隊長扮演得很好，在休息室也是很活躍，在跟大家串連，就是相信傑憲，他不會勉強，他是很成熟的球員。」

此外，林家正今天沒來參加開訓，蔡其昌透露，「林家正趕著回美國，處理合約的事情，希望他盡速回美國，期盼他談得順利，可以趕快回來，教練團也是需要他，但現在還有變數，因為還沒有確定他談約的狀況，其他捕手還有高宇杰、蔣少宏、陳重羽，如果美國有狀況，看怎麼處理。」

關鍵字： WBC資格賽林家正棒球

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