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中華隊陣容不見劉致榮、李灝宇　曾總說明割愛原因

▲亞運中華隊投手劉致榮。（圖／記者林敬旻攝）
▲劉致榮。（圖／記者林敬旻攝）  

記者陳立勳／台北報導

世界棒球經典賽資格賽中華隊3日在台北大巨蛋開訓，這次名單沒有列入旅美好手李灝宇與劉致榮，中華隊總教練曾豪駒說明原因。

今天中華隊公布36人集訓名單，比先前規劃名單多加1人，中華隊總教練曾豪駒表示，「今天是過年後第一次集合，選手狀況都還沒有很清楚，集訓確認選手狀況，希望可以成為最好的團隊，考量彼此都不瞭解，希望多一個選手進來，有多一個參考方向。」

曾豪駒透露，「1月中大會要提供初步28人名單，因此已經先送一名單出去，但會以集訓狀況去設定，後續可能還會調整，預計2月15日發表28人名單，最終確定名單是2月19日。」

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本次36人名單共有10名旅外球員，曾豪駒提到，「今天旅外球員只有林盛恩報到，其他旅外球員可能會在2月10到14日之間加入 ，李灝宇是球團另有規劃，所沒有回來參加，劉致榮因為去年有受傷 球團考量後沒有放行。」

曾豪駒坦言，「因為每位投手都是重新開機，投球強度與限制，可能會比較多，會考慮選比較多投手，大概挑14到15人。」

古林睿煬今年轉戰日本職棒火腿隊發展，但近期春訓傳出受傷，曾豪駒表示，「跟球團積極溝通，後續再跟大家說明，林家正的手沒有問題，今天沒有來，是去處理私人事務，過幾日就會來。」

曾豪駒也說，「先前就有跟陳傑憲提過，經典賽資格賽要麻煩他，延續12強氣勢，帶往2026年經典賽，這是我們的目標，每次國際賽壓力都是一樣，打好每場比賽，除了2月12、13日與韓國職棒球隊打熱身賽，2月9、10會有自辦練習賽。」

▲亞運中華隊李灝宇。（圖／記者林敬旻攝）
▲李灝宇。（圖／記者林敬旻攝）  

關鍵字： WBC資格賽中華隊棒球

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