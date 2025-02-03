運動雲

>

開訓收到90萬加菜金　中華隊爭取經典賽門票

▲▼教育部長鄭英耀、中華隊總教練曾豪駒出席世界棒球經典賽資格賽中華隊開訓儀式。（圖／記者李毓康攝）
▲中華隊總教練曾豪駒收下加菜金。（圖／記者李毓康攝）  

記者陳立勳／台北報導

2025世界棒球經典賽中華隊3日在台北大巨蛋舉行開訓儀式，宣告進入備戰狀態，中華隊36人目前共27人完成報到，剩餘選手將日後陸續向球隊報到。

中華職棒蔡其昌會長、中華民國棒球協會辜仲諒理事長、教育部鄭英耀部長今天特別參與開訓儀式勉勵選手，中職致贈50萬、中華棒協提供20萬、教育部20萬，總計90萬加菜金給予中華隊，希望中華隊拿下每場勝利。

蔡其昌會長首先代表聯盟向大家拜年，今天是經典賽資格賽正式開訓，希望大家秉持拚戰精神來取得佳績，蔡會長也謝謝教育部的長期支持，以及中華民國棒球協會的充分合作，讓中華隊有良好的資源。

[廣告]請繼續往下閱讀...

蔡其昌勉勵大家認真準備並全力以赴、享受比賽，他對中華隊很有信心，相信中華隊可以在球迷面前有好表現。

中華隊36人名單包含投手19人、捕手4人、內野手8人、外野手5人，其中陳傑憲再次擔任中華隊隊長，他表示這批選手和12強的陣容完全不同，選手都很年輕，相信能讓這支團隊變得更青春活力也更熱血，這次中華隊一樣有強大的教練團和後勤團隊，屆時比賽也會繼續帶著拚戰精神，率領球隊全力以赴取得經典賽門票。

經典賽資格賽總計八隊參賽分為A、B兩組，取各組前兩名晉級2026年世界棒球經典賽會內賽，分在A組的中華隊將在2月21日起進行比賽，分別交手西班牙、南非、尼加拉瓜。

關鍵字： WBC資格賽棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

旅外報到第一人　19歲林盛恩沒壓力：學長都很好

旅外報到第一人　19歲林盛恩沒壓力：學長都很好

讓大家重新愛上棒球　陳傑憲喊話：打出青春活力熱血

讓大家重新愛上棒球　陳傑憲喊話：打出青春活力熱血

張育成不跟曾總搶背號　選18對徐若熙不好意思

張育成不跟曾總搶背號　選18對徐若熙不好意思

旅日小將徐翔聖「非常有潛力」　「二刀流」林盛恩定位投手

旅日小將徐翔聖「非常有潛力」　「二刀流」林盛恩定位投手

中華隊陣容不見劉致榮、李灝宇　曾總說明割愛原因

中華隊陣容不見劉致榮、李灝宇　曾總說明割愛原因

蔡其昌透露林家正赴美談約　古林睿煬參戰中華隊有變數

蔡其昌透露林家正赴美談約　古林睿煬參戰中華隊有變數

快訊／陳傑憲領銜　WBC資格賽中華隊36人名單公布

快訊／陳傑憲領銜　WBC資格賽中華隊36人名單公布

金河成離開教士　柏賈爾茲回歸游擊防區

金河成離開教士　柏賈爾茲回歸游擊防區

「賓士哥」率先來獅隊報到　已找魔鷹、廖任磊打聽中職

「賓士哥」率先來獅隊報到　已找魔鷹、廖任磊打聽中職

統一獅安排日職進修　潘威倫：這裡就像知識庫

統一獅安排日職進修　潘威倫：這裡就像知識庫

【每天最期待的一刻】阿金呷飯時間一到主動咬碗坐等主人開飯XD

熱門新聞

快訊／陳傑憲領銜　WBC資格賽中華隊36人名單公布

湖人官宣！唐西奇續披77號戰袍　詹皇給出「重要承諾」

快訊／NBA三方交易！國王送一哥到馬刺　灌籃王拉文轉戰沙加緬度

被爆對戴維斯不滿？詹皇怒回應　AD已退追湖人開心前進達拉斯

中華隊陣容不見劉致榮、李灝宇　曾總說明割愛原因

「我對這支球隊有感情」林泓育接受扣薪30％留樂天：不後悔

讀者回應

﻿

熱門新聞

1陳傑憲領銜　WBC資格賽36人名單

2湖人官宣！唐西奇續披77號戰袍

3NBA三方交易！國王送一哥到馬刺

4被爆對戴維斯不滿？詹皇怒回應

5不見劉致榮、李灝宇　曾總說原因

最新新聞

1台啤雲豹打造本季最香主場

2WBC資格賽「壘包加大」　張育成笑：速度會加持

3林昀儒新加坡大滿貫賽首輪24分鐘過關

4味全教練團　張泰山、黃煚隆調整

5平野惠一親自力邀工藤公康

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

八德核心建案【合雄大境】

八德核心建案【合雄大境】

三心六線啟動！名師推薦，交通教育醫療一次到位！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

【超派鄰居vs調皮阿嬤】拉椅子發出聲音差點把鄰居給氣S XD

【有女友的好處】 打遊戲少把狙 他叫女友幫他要XD

過年出遊宜蘭北上大塞車 「坐客運」超順暢：根本開掛

【誰要麵包啦！】當你的木頭男友，永遠搞不清楚妳的重點...

過年出遊宜蘭北上大塞車　「坐客運」超順暢：根本開掛
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366