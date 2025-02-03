開訓收到90萬加菜金　中華隊爭取經典賽門票



▲中華隊總教練曾豪駒收下加菜金。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／台北報導

2025世界棒球經典賽中華隊3日在台北大巨蛋舉行開訓儀式，宣告進入備戰狀態，中華隊36人目前共27人完成報到，剩餘選手將日後陸續向球隊報到。

中華職棒蔡其昌會長、中華民國棒球協會辜仲諒理事長、教育部鄭英耀部長今天特別參與開訓儀式勉勵選手，中職致贈50萬、中華棒協提供20萬、教育部20萬，總計90萬加菜金給予中華隊，希望中華隊拿下每場勝利。

蔡其昌會長首先代表聯盟向大家拜年，今天是經典賽資格賽正式開訓，希望大家秉持拚戰精神來取得佳績，蔡會長也謝謝教育部的長期支持，以及中華民國棒球協會的充分合作，讓中華隊有良好的資源。

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蔡其昌勉勵大家認真準備並全力以赴、享受比賽，他對中華隊很有信心，相信中華隊可以在球迷面前有好表現。

中華隊36人名單包含投手19人、捕手4人、內野手8人、外野手5人，其中陳傑憲再次擔任中華隊隊長，他表示這批選手和12強的陣容完全不同，選手都很年輕，相信能讓這支團隊變得更青春活力也更熱血，這次中華隊一樣有強大的教練團和後勤團隊，屆時比賽也會繼續帶著拚戰精神，率領球隊全力以赴取得經典賽門票。

經典賽資格賽總計八隊參賽分為A、B兩組，取各組前兩名晉級2026年世界棒球經典賽會內賽，分在A組的中華隊將在2月21日起進行比賽，分別交手西班牙、南非、尼加拉瓜。