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旅外報到第一人　19歲林盛恩沒壓力：學長都很好

▲▼林盛恩出席世界棒球經典賽資格賽中華隊開訓儀式 。（圖／記者李毓康攝）
▲林盛恩。（圖／記者李毓康攝）  

記者陳立勳／台北報導

世界棒球經典賽資格賽中華隊3日開訓，36人集訓名單正式公布，旅美19歲二刀流林盛恩被放在投手名單，林盛恩倒是沒有太大壓力。

今天中華隊發表36人集訓名單，共有10名旅外球員，包括日本職棒養樂多隊徐翔聖、日職火腿隊孫易磊、美國職棒運動家隊林維恩、美職匹茲堡海盜隊陳柏毓、美職運動家隊莊陳仲敖、美職運動家隊沙子宸、美職辛辛那提紅人隊林盛恩、日職火腿隊古林睿煬、美職海盜隊鄭宗哲、美職海盜隊陳柏毓。

開訓儀式旅外球員方面只有林盛恩現身，林盛恩認為，「不會有很大的壓力，不管國家隊有沒有選我，就是每天準備好自己，進國家隊就是全力以赴，把狀況調整到最好。」

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今天第一天來報到，林盛恩表示，「剛到國外的時候，不知道隊友的名字，但在中華隊，學長都很好，生活上比較好融入，而且自己比較屬於亢奮的性格，不太會緊張，比較熟悉的是高中隊友林佳緯。」

這兩年在美國以打擊為主，但這次林盛恩在中華隊是以投手身份入選，林盛恩提到，「有跟投手教練林岳平聊過，就照著自己的節奏走，教練不會干涉訓練，以我的調整模式去做，母隊也有給他投球計劃，不過因為要參加資格賽，球隊的課表要改一下，自己要調整。」

林盛恩透露，「9月份已經開始練投，原本預計今年就是要投、打一起，不過現在要參加資格賽，就先照自己調整，目前還不知道有什麼投球限制。」

關鍵字： WBC資格賽棒球

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