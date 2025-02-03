讓大家重新愛上棒球　陳傑憲喊話：打出青春活力熱血



▲中華隊長陳傑憲。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／台北報導

世界棒球經典賽資格賽中華隊今日舉辦開訓儀式，陳傑憲再度扛下隊長任務，他坦言從第一天就充滿著期待，希望用自身影響力讓大家重新愛上棒球。

去年中華隊風光在12強賽稱霸，陳傑憲打出超狂數據，獲選大會最有價值球員，今年再次入選經典賽名單，並且續任隊長。

12強冠軍效應仍在，陳傑憲表示，「感受到大家對於棒球燃燒熱情，身為職棒選手，也希望趁這次好好讓台灣棒球更熱，知道以前台灣很瘋棒球，經過一些事情，慢慢失去信心，希望經由12強，能再愛上棒球，為棒球瘋狂，希望用自身影響力，讓大家重新愛上棒球，再次來到球場。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

今天跟隊友們見面，陳傑憲坦言，「這次隊友偏年輕，有些人聽過，但沒有相處過，有些年齡差10歲，會找時間集合，好好認識一下，棒球是團體運動，整合起來去對抗， 默契與氣氛都是很重要的事情，珍惜這段緣份，為台灣拿到好的成績。」

陳傑憲也說，「很開心大家慢慢關注台灣棒球，很謝謝12強賽事，讓大家對棒球更關注，相信每個球員可以更有自信去對抗，球員更想要穿上這件球衣。」

去年一路沒有太多休息時間，陳傑憲直言，「一步一步走，資格賽要好好準備，為台灣拿到好成績，結束回到球隊，再來思考用什麼模式，相信母隊林岳平總教練會幫我調適，給我蠻大空間，也很感謝他。」

此外，陳傑憲在開訓典禮上喊話，「這批選手跟去年12強賽不一樣，只有我還站在這裡，選手都很年輕，相信我們有很強大的教練團和後勤團隊，這次會打出青春、活力、熱血的比賽，每一場全力以赴，為台灣拿下經典賽資格的門票。」



▲中華隊長陳傑憲。（圖／記者李毓康攝）