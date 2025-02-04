張泰山卸下教練職務　味全龍保留「49」球衣



▲張泰山新球季轉換職務。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳立勳／台北報導

味全龍今日在雲林斗六球場開訓，教練團調整已經定案，打擊教練「森林王子」張泰山與二軍外野教練黃煚隆都有職務調動，不會在教練團名單，今日球團將會正式公布，不過張泰山的招牌49號球衣將會保留。

去年味全沒打進季後賽，無緣爭取2連霸，本季從自由市場補強戰力，網羅樂天桃猿強打朱育賢與中信兄弟重砲陳子豪，奪冠企圖心十分明確。

同時季後教練團持續擴充，延攬丘昌榮與劉家豪，據了解，丘昌榮預計擔任農場統籌教練，劉家豪則是接下一軍捕手教練，劉家愷與吳睿勝則是卸下球員戰袍，分別轉任二軍投手與打擊助理教練。

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味全續約外籍打擊教練克魯茲（Tommy Cruz），去年底傳出打擊教練張泰山職務可能調整，據了解，張泰山規劃轉往頂新和德文教基金會任職，主要協助基層棒球推廣與參與企業公益活動，而二軍外野教練黃煚隆也有職務調動，以不同身份留在球隊。

張泰山從1996年味全龍展開職棒生涯，一路到興農牛、統一7-ELEVEn獅隊，20年生涯，出賽1863支安打、289支全壘打、2134支安打，2019年味全回歸中華職棒，接下打擊教練，新球季將轉換角色。

外界好奇張泰山離開教練團後，留下來的49號球衣，據了解，球團將保留49號給張泰山，未來轉往基金會工作，無論是參與棒球推廣或是公益相關活動，張泰山仍然會穿上招牌49號亮相。



▲黃煚隆轉換職務。（圖／味全龍隊提供）