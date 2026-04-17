洋基球迷看台爆鬥毆！貝林傑外野直擊傻眼　天使媒體看笑話

SPORTS BRAWL! Fists fly during today's Yankees Angels game.pic.twitter.com/BByAWvWXhZ — Breaking911 (@Breaking911) April 16, 2026



記者王真魚／綜合報導

紐約洋基與洛杉磯天使16日（台灣時間17日）交手4連戰最終戰，天使以11比4大勝收官。此役兩隊主砲「法官」賈吉（Aaron Judge）與「神鱒」楚奧特（Mike Trout）上演全壘打對轟，讓現場氣氛沸騰，不過洋基慘敗之際，場邊卻爆發球迷鬥毆插曲。

比賽進行至天使進攻時，三壘側看台階梯附近出現球迷互毆場面，據外媒報導，幾名身穿洋基球衣的男子疑似酒後失控，在看台上大打出手。連在外野守備的貝林傑（Cody Bellinger）都看傻眼。

Huge fight broke out and Belli is invested pic.twitter.com/asd2c2lasr [廣告]請繼續往下閱讀... April 16, 2026

相關畫面在社群瘋傳後，引發外界一面倒批評，「在水泥階梯打架真的很丟臉，像小丑一樣」、「也許應該停止販售酒精」、「根本是輸不起的行為」、「他們揮拳就像洋基打線一樣一直揮空」。

不過天使相關媒體對此則以較為戲謔的角度看待。天使球迷社群《Halo Hangout》表示，「沒有什麼比徹底擊潰對手球迷的心理更讓人覺得有意思，尤其當對象是洋基球迷時更是如此。天使這次看起來正是做到了這一點，雖然不確定衝突原因，但把它想成洋基球迷因為輸球而情緒失控，其實也挺有趣的。」

此系列賽最終雙方各取2勝平分秋色，該媒體肯定天使表現，直言球隊具備與任何對手抗衡甚至取勝的能力，「同時也有能力帶動對手球迷情緒，讓比賽氣氛更加火熱。」

▲ 洋基球迷打成一團！貝林傑外野直擊傻眼，天使媒體語帶調侃 。（圖／截自X）