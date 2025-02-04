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味全公布教練團　張泰山轉任基金會、賈西接下國際球探

▲▼中職味全龍張泰山教練。（圖／記者李毓康攝）
▲張泰山。（圖／記者李毓康攝）  

記者陳立勳／斗六報導

味全龍2025年延續龍眾一心團結精神，以「Goal For One」為全年唯一目標，積極補強力求戰力升級，期望在新賽季全力衝擊總冠軍，並於今日正式公佈2025年球季教練團陣容。

為強化農場養成體系，球團延攬丘昌榮擔任野手統籌教練，羅曼擔任投手統籌教練，原名吳睿勝的吳嘉侑轉任二軍助理打擊教練，劉家愷則轉任二軍助理體能教練，王膺鵬轉任二軍捕手教練，一軍捕手教練由劉家豪接任，原投手統籌教練賈西則將轉任國際球探，肩負球團國際事務的重任，為未來海外戰力補強打下基礎。

為擴大棒球經濟生態圈的發展，邀請張泰山教練擔任「頂新和德文教基金會」棒球總監，除深化基層棒球推廣，也將持續支持他前往國際標竿單位進修，期盼發揮更大影響力。黃煚隆教練轉任協助球團棒球事務，致力強化球隊紀律管理與輔導，同時分享傳承職棒球員生涯經驗。鄭皓達教練則轉任情蒐策略分析，強化對於比賽數據解讀與應用。

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原野手統籌教練塞曼與二軍跑壘教練蘇柏豪因生涯規劃離隊，球團感謝兩位教練過去的辛勤付出與貢獻。

為了讓球隊在新球季擁有更強競爭力，球團特別在春訓期間邀請日本職棒冠軍總教練中嶋聰，以及著名體能教練中垣征一郎來台指導，藉由兩位名師的經驗傳承，幫助味全龍在季前奠定穩固基礎，向年度總冠軍發起強力挑戰！

▲2025年味全龍教練團。（圖／味全龍隊提供）
▲2025年味全龍教練團。（圖／味全龍隊提供） 

關鍵字： 中職味全龍棒球

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