鎖定韓職洋砲不能來　味全龍爭取大巨蛋再加場



▲味全龍隊領隊丁仲緯。（圖／味全龍隊提供）

記者陳立勳／斗六報導

味全龍今天在斗六主場開訓，洋將補強部分，還有一個名額尚未定案，味全領隊丁仲緯透露，原本鎖定的洋砲因為家庭因素，沒有辦法來。

味全本季目前洋投陣容有鋼龍（Drew Gagnon）、艾璞樂（Tyler Eppler）、荷雷拉（Jasier Herrera）、勞瑟（Zac Lowther），還有今年取得本土球員資格的伍鐸（Bryan Woodall）。

有關於現階段洋投佈局，丁仲緯表示，「洋將還會再找一個，投手與野手都會看，主要看人選，看人選來決定，其實農曆年前有看一位韓國職棒洋砲，但因為家庭狀況考量，所以沒辦法來。」

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而去年在牛棚角色便扮演重要角色的銳歐（Rio Gomez），丁仲緯坦言，「還是在討論，關於定位上，他有自己的想法。」

本季主場安排方面，丁仲緯提到，「希望再爭取台北大巨蛋場次，基本上有12場，包括平日場次，但希望能增加到14場至16場，多加平日的場次，今年在花蓮球場預計2到3場，斗六球場則是1到2場，其他賽事都會在天母。」

此外，年度談薪方面，丁仲緯表示，「目前整體都還蠻順利，差距都不大，2月底之前會公布，確定後會公布。」