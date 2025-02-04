林智勝確定最後一季　味全龍規劃引退賽



▲林智勝。（圖／味全龍隊提供）

記者陳立勳／斗六報導

味全龍43歲一壘手「大師兄」林智勝今天參與開訓典禮，味全領隊丁仲緯透露今年將是球員生涯最後一季，會替林智勝舉辦引退賽。

生涯林智勝累計304轟，高居聯盟史上第一，敲出1864支安打，但去年出賽銳減，只有28場、73打席，打擊率0.221。

有關於林智勝的新合約，丁仲緯證實，「將與林智勝簽下1年球員約，搭配教練約，今年確定是最後一年，球隊將會替他舉辦引退賽，場地還沒確定，確定會在北部主場，開季前會公布。」

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面對生涯最後一年，林智勝提到，只剩下生涯2000安沒達到，其他都達到了，就盡量努力看看，有上場機會就是把握住，但不會捨不

得，本來就是一個過程，可以打20年，已經是一件很幸福的事。

林智勝也說，之後要做什麼事會再討論，今年是球員身份，但會慢慢學習當教練，一直會有新世代的球員出來。

潘威倫與周思齊等同梯陸續引退，林智勝則說，原本以為其他人會打更久，結果自己變成最後一個，當教練是新的階段，也覺得不錯。

球團將舉辦引退賽，林智勝看球隊安排，有球迷最重要，第一次出賽的澄清湖球場是最好的選擇，但都是尊重球團。