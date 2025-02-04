別隊大力補洋投「不能輕忽」　葉總認真思考最後洋將名額



▲味全龍隊領隊葉君璋。（圖／味全龍隊提供）

記者陳立勳／斗六報導

味全龍今年戰力有所補強，球隊目標直指總冠軍，味全總教練葉君璋認為，「其他球隊也是大力補強洋投。」

本季從自由市場補強戰力，網羅樂天桃猿強打朱育賢與中信兄弟重砲陳子豪，積極展現奪冠企圖心。

有關於今年球季展望，葉君璋坦言，「從補強看起來，對於球隊幫助蠻大，有捕到我們想要的，讓我們的底變厚，但絕對不是那麼簡單的事情。」

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葉君璋認為，「我們打者補強了，但別隊在補強洋投方面蠻用力，我們這一點也不能輕忽，目前還有一個洋將名額可以捕，這個人選蠻重要，至於是投手或是野手，還會再討論。」

目前味全投手陣容有鋼龍（Drew Gagnon）、艾璞樂（Tyler Eppler）、勞瑟（Zac Lowther），還有今年取得本土球員資格的伍鐸（Bryan Woodall）。

葉君璋表示，「目前人是夠的，但希望最後一個洋將名額，可以補到球隊需要，去年球隊有銳歐（Rio Gomez），對於牛棚有很大幫助，因此新洋將要好好認真思考，過去我們打擊跟別隊有落差，現在補了2個，只能說是跟人家算是平起平坐，原本牛棚戰力我們比較好一點，所以也不能失去優勢。」