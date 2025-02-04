葉總開訓提醒兩件事　呂偉晟通過測試重返投手丘



▲味全龍隊總教練葉君璋。（圖／味全龍隊提供）

記者陳立勳／斗六報導

味全龍今天舉辦開訓儀式，味全總教練葉君璋對於選手有兩點提醒，同時投手呂偉晟確定通過測試，重新回到球隊。

今天味全在斗六主場開訓，目標明確就是總冠軍，葉君璋表示，「「為了要達到2025年目標，也就是總冠軍，我希望我們先做好兩件事情，第一是遵守球隊紀律，當你加入這支球隊，一言一行不是只有你，還有你的隊友、老闆、球迷、還有家人，麻煩各位先把紀律做好。」

葉君璋再說，「第二，我們盡力打好每一場比賽，雖然我們沒有辦法決定最後的勝負，但是你可以決定你的態度，今年不用幹大事，做好這兩件事就好，謝謝。」

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今年在戰力外補強網羅陳志杰、翁瑋均、宋文華，葉君璋坦言，「投手滿容易受傷的，我以前講過投手不會嫌多，只怕不夠而已，我覺得這幾名投手過去身體上有一些狀況，但他們還是滿值得期待的投手，對我們會有很大的幫助。」

不過葉君璋也說，「除非有特殊狀況，我希望至少給他們2年時間，如果那麼簡單的話，就不會來這裡了，一年可能有點趕，我不覺得有那麼容易。」

此外，呂偉晟去年季中宣告引退，後來傷勢恢復，接受球團測試，葉君璋觀察，「呂偉晟狀況很棒，現在身體沒有傷，但還是要小心，畢竟過去也是因為傷勢的問題，而沒能有表現，如果太想要表現或太過於積極，可能會再次造成傷害，希望他不要急，今年一定有機會在一軍幫助球隊。」