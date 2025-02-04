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葉總找來老搭檔羅曼　味全龍有意再加捕手教練

▲味全龍隊總教練葉君璋。（圖／味全龍隊提供）
▲味全龍隊總教練葉君璋。（圖／味全龍隊提供） 

記者陳立勳／斗六報導

味全龍今天在斗六主場開訓，本季教練團進行補強，網羅丘昌榮、劉家豪等人，味全總教練葉君璋透露，還有可能再找捕手教練。

今年味全延攬丘昌榮擔任野手統籌教練，羅曼（Orlando Roman）擔任投手統籌教練，原名吳睿勝的吳嘉侑轉任二軍助理打擊教練，劉家愷則轉任二軍助理體能教練，王膺鵬轉任二軍捕手教練，一軍捕手教練由劉家豪接任，原投手統籌教練賈西（Michael Garcia）則將轉任國際球探。

同時今年春訓期間，味全邀請日本職棒冠軍總教練中嶋聰，以及著名體能教練中垣征一郎來台指導。

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邀請羅曼加入，葉君璋透露，「羅曼是以前在兄弟象有搭檔過，對他有蠻多觀察，他是蠻棒的運動員，比賽與練習的態度都非常好，很早就有考慮，希望運用他的優點，給投手有更好的啟發，他有去過日本職棒，對我們幫助應該蠻大的。」

本季味全擴充教練團，但由於球員人數眾多，葉君璋提到，「捕手教練這一塊，或許還可以再補強。」

此外，味全於月底將飛往日本沖繩，與日職火腿隊進行交流賽，葉君璋透露，「名單中除了中華隊選手以外，出賽名單會以身體健康、今年有機會在一軍的球員，除非狀態沒有調整好，會用最好的陣容過去打。」

關鍵字： 中職味全龍

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