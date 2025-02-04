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老同學瑪仕革斯一句話　宋文華決定「捨獅投龍」

▲味全龍隊投手宋文華。（圖／味全龍隊提供）
▲味全龍隊總教練葉君璋。（圖／味全龍隊提供）  

記者陳立勳／斗六報導

統一7-ELEVEn獅投手宋文華今年婉拒簽回，選擇加入味全龍，換上喜歡的47號，其中老同學瑪仕革斯．俄霸律尼的一句話，讓他做出決定。

決定不回統一，而是投效味全，宋文華坦言，「主要是考量環境，這邊有科學設備，更瞭解自己身體，哪裡需要補強，藉由檢測儀器，讓自己變得更好。」

宋文華提到，「味全總教練葉君璋比較瞭解投手的問題，知道怎麼調整，來到這邊好好調整，葉總與投手教練都叫我不要太急，慢慢來，把每一步做好，再來求表現。」

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宋文華坦言，「動作上需要去調整，主要是投球機制有點跑掉，揮臂速度變慢，今天葉總就有跟我說一些重點，找到問題去調整，有蠻明顯的效果。」

過去3個球季在獅隊沒有太多表現，宋文華直言，「自己也覺得很悶，對於統一球團與統一球迷感到抱歉，身為職業選手，要對自己負責，不管在哪裡，要為自己負責，保持自己的能力。」

不過加入味全後，正好與老同學瑪仕革斯．俄霸律尼重逢，宋文華笑說，「很開心，真正認識很久的同學，感覺比較不一樣，大家都說他很安靜，我認識的他不是這樣，他其實蠻調皮的，那時候他有問我要不要來，因為這句話讓我有這個想法，請經紀公司去跟球隊接觸。」

宋文華認為，「這2年沒有特別好的表現，感謝味全球團給我機會，希望來到這邊增進自己。」

關鍵字： 中職味全龍

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