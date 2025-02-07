大谷重拾「二刀流」　費里曼有信心：沒有他做不到的事



▲洛杉磯道奇隊大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳立勳／綜合報導

洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平前年進行右手肘手術，去年沒有登板投球，預計今年重拾投手身份，重返二刀流，隊友費里曼（Freddie Freeman）倒是很有信心，「大谷翔平就是大谷翔平，沒有他做不到的事。」

前年大谷翔平動了右手肘手術，去年專職擔任指定打擊，但仍創下單季54轟、59盜成績，幫助道奇隊拿下隊史第8座世界大賽冠軍，個人獲得生涯第3座最有價值球員獎。

3月道奇隊將在日本東京巨蛋進行海外開幕戰，屆時大谷翔平回到家鄉比賽，將以打者身份亮相，本季考量右手肘手術復健，大谷翔平重新投球計畫，也會有投球數限制，確保能夠在最佳狀態下回歸。

[廣告]請繼續往下閱讀...

按照過往手術案例推估，大谷翔平最快於5月底到6月初重回投手丘，預計投15到20場左右。

雖然大谷翔平動過右肘手術，費里曼親眼目睹大谷翔平令人驚嘆的球技，「他在世界大賽中左肩脫臼，2天後就上場了，通常這種情況下，脫臼的手臂是無法抬起的，但我當時看到他走上來，卻把手臂舉過頭頂。」

費里曼提到，大谷翔平去年完成50轟、50盜紀錄，也許今年會打出60 發全壘打。