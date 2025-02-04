平野教頭喊話知道弱點　陳子豪：很愛開玩笑



▲味全龍隊陳子豪。（圖／味全龍隊提供）

記者陳立勳／斗六報導

味全龍今天在斗六主場開訓，中信兄弟今年陳子豪改披龍袍，但活動結束後又要趕回世界棒球經典賽資格賽中華隊集訓，陳子豪今天到球場參觀，他覺得訓練環境不錯，重訓室也很好。

今天出席味全開訓典禮，陳子豪表示，「第一次在球場穿上味全球衣，看到新隊友。」

昨天先向經典賽資格賽中華隊報到，陳子豪認為，「在中華隊集訓無論是打擊或守備，也都會一起練，之後回到母隊，還會找張建銘教練討論，看要加強什麼。」

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很有機會入選今年資格賽中華隊，陳子豪坦言，「希望可以入選，進到名單內，看能不能有好表現，也蠻期待的，蠻興奮，難得有機會可以集訓，蠻開心。」

昨天中信兄弟日籍總教練平野惠一提到瞭解陳子豪的弱點，今年球季要好好對付，陳子豪笑說，「會針對弱點去訓練，還好他有提醒我弱點，讓我有目標訓練，他其實是搞笑，很愛開玩笑，私底下就像好朋友，蠻有趣的教練，不是很日式。」

此外，前隊友曾頌恩選穿原本陳子豪的1號，陳子豪則說，「我有叫頌恩思考一下，畢竟去年他打得很好，突然要換背號，我是擔心萬一球迷喜歡你，買了你32號球衣，到時候還要換背號球衣就不太好，我覺得要換背號一定可以換，只是要思考一下，我知道他滿喜歡1號的。」

陳子豪還說，「我跟他說不用考慮那麼多，你要用就用，不要想那麼多，他本來就是實力很好的選手，未來他會表現得不錯，不是他穿1號或32號的關係，而是他本來就是很好的選手。」