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30年前錯過味全龍　丘昌榮開心攜手老同學葉君璋

▲味全龍隊野手統籌教練丘昌榮。（圖／味全龍隊提供）
▲味全龍隊野手統籌教練丘昌榮。（圖／味全龍隊提供） 

記者陳立勳／斗六報導

味全龍本季延攬前富邦悍將首席教練丘昌榮擔任野手統籌教練，丘昌榮與味全總教練葉君璋從小就是同學，更是超級好朋友，30年前無緣一起效力味全，如今總算達成心願。

加入味全教練團，丘昌榮透露，「30年前時任味全龍副領隊的趙士強，曾經找我葉君璋為龍隊效力，那時候我和葉君璋在業餘球隊聲寶，畢竟聲寶照顧我很久了，總經理陳進堂希望我下來，最終決定不去味全。」

後來聲寶成為台灣大聯盟球隊，丘昌榮放棄加盟味全，轉戰台灣大聯盟，也成為台灣大聯盟第一位簽約選手。

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離開富邦來到味全，丘昌榮表示，「感謝味全和葉總的賞識，給我這個機會，野手統籌教練主要工作是一、二軍兩邊跑，看一下二軍要注意的事項和球員，觀察訓練和比賽的狀況。」

丘昌榮表示，「2017年在中信兄弟曾協助總教練史耐德（Cory Snyder），負責瞭解二軍狀況，畢竟對本土教練和球員沒那麼熟悉，所以有兼任農場主管工作，來到味全隊野手統籌工作並不會感到陌生，本身也很喜歡訓練這一塊。」

今年來到味全，丘昌榮觀察，「味全運科器材各方面都滿到位的，加上之前赴美訓練，看到味全選手充滿好奇心，願意接受新資訊，這方面的心態很強烈，這兩天來到斗六球場看到球員非常自主，一大早就來球場訓練，不是教練安排的，都是選手自動自發。」

關鍵字： 中職味全龍

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