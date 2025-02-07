運動雲

>

水原一平控訴遭駁回　法官重批「明目張膽、狡猾」

▲▼水原一平首次出庭畫面曝光。（圖／達志影像／美聯社）
▲大谷翔平前翻譯水原一平遭到法院判刑。（圖／達志影像／美聯社） 

記者陳立勳／綜合報導

美國職棒洛杉磯道奇隊球星大谷翔平前翻譯水原一平，由於涉及銀行詐欺重罪等罪名遭到起訴，遭到洛杉磯法院判刑4年9個月，過程中水原一平提出多項理由控訴，都遭到駁回。

根據美國媒體報導，水原一平涉嫌從大谷的銀行帳戶中非法轉帳，被控銀行詐欺等罪名，洛杉磯聖法院判處水原一平4年9個月的監禁，必須向大谷翔平償還近1700萬美元，並支付美國國稅局（IRS）100萬美元的未繳稅款，由於水原不是美國籍，服刑完畢後，可能還會面臨驅逐出境。

判決出來之前，水原一平在法庭上表達懺悔，「我對大谷先生所做的一切感到無比抱歉，我知道道歉無法彌補我犯下的罪行，這個錯誤將影響我一輩子，我已經準備好接受應有的懲罰。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據日本媒體報導，先前水原一平曾主張擔任大谷翔平的翻譯工資非常低，幾乎沒有休息時間，包含必須住在大谷翔平住家附近，還要在休賽季前往日本時租房，這些花費讓他很難維持生計。

但美國媒體《The Athletic》報導，法官反駁這些控訴，特別提到水原一誤導法庭，並且隱瞞重要事實。

此外，法官霍爾科姆（John W. Holcomb）評論，水原一平利用大谷翔平對他的信任，使用銀行帳戶來解決個人問題，行為是犯罪史上最明目張膽、最狡猾的行為之一。

關鍵字： MLB棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

白襪拒絕執行選擇權　古巴強打三壘手轉戰天使

白襪拒絕執行選擇權　古巴強打三壘手轉戰天使

平野教頭喊話知道弱點　陳子豪：很愛開玩笑

平野教頭喊話知道弱點　陳子豪：很愛開玩笑

30年前錯過味全龍　丘昌榮開心攜手「麻吉」葉君璋

30年前錯過味全龍　丘昌榮開心攜手「麻吉」葉君璋

從小到大沒當過隊長　吉力吉撈看FA補強：更猛了

從小到大沒當過隊長　吉力吉撈看FA補強：更猛了

徐若熙參戰WBC資格賽　葉總對用球數有想法

徐若熙參戰WBC資格賽　葉總對用球數有想法

婉拒富邦悍將續約　羅曼回鍋中職說明原因

婉拒富邦悍將續約　羅曼回鍋中職說明原因

老同學瑪仕革斯一句話　宋文華決定「捨獅投龍」

老同學瑪仕革斯一句話　宋文華決定「捨獅投龍」

葉總早就想找羅曼　味全龍有意再加捕手教練

葉總早就想找羅曼　味全龍有意再加捕手教練

別隊大力補洋投「不能輕忽」　葉總認真思考最後洋將名額

別隊大力補洋投「不能輕忽」　葉總認真思考最後洋將名額

葉總開訓提醒兩件事　呂偉晟通過測試重返投手丘

葉總開訓提醒兩件事　呂偉晟通過測試重返投手丘

肯爺老婆走紅毯「三點全露」　突然脫光全場嚇傻

熱門新聞

諷NBA球員是「現代奴隸」後　施洛德18小時被交易3次

偷大谷翔平1700萬美元　水原一平最高判刑33年

職撞大賽睽違10年重啟　趙豐邦、柯秉逸眾名將參賽

快訊／林昀儒、高承睿捷報　新加坡大滿貫賽挺進男雙4強

堅決不回勇士！杜蘭特親自喊停交易　美媒預測KD今夏離開太陽

勇士「大鳥」PLG首秀高效砍22分　吳永仁讚柏德無可挑剔

讀者回應

﻿

熱門新聞

1說完現代奴隸制　施洛德被交易3次

2偷大谷翔平1700萬美元　水原一平最高判刑33年

3職撞大賽睽違10年重啟　趙豐邦參賽

4林昀儒高承睿捷報　大滿貫賽男雙4強

5堅決不回勇士！杜蘭特親自喊停交易

最新新聞

1水原一平控訴遭駁回　法官批狡猾

263名NBA球員換東家　湖人成最大贏家

3白襪拒選擇權　古巴三壘手轉天使

4說完現代奴隸制　施洛德被交易3次

5堅決不回勇士！杜蘭特親自喊停交易

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

蔡康永想大S開口就哭了... 　「瘋狂想念一個人不丟臉」

#台64 轎車與聯結車擦撞 慘成夾心餅！切車頂救駕駛

AI女神 #李珠珢 快問快答時間！最想念的台灣食物是三明治

館長現身門市「掏出一大疊鈔票」　買爆路易莎！影片狂吸百萬人觀看

【泰格與雪兒】喜歡三年的朋友下集
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366