水原一平控訴遭駁回　法官重批「明目張膽、狡猾」



▲大谷翔平前翻譯水原一平遭到法院判刑。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳立勳／綜合報導

美國職棒洛杉磯道奇隊球星大谷翔平前翻譯水原一平，由於涉及銀行詐欺重罪等罪名遭到起訴，遭到洛杉磯法院判刑4年9個月，過程中水原一平提出多項理由控訴，都遭到駁回。

根據美國媒體報導，水原一平涉嫌從大谷的銀行帳戶中非法轉帳，被控銀行詐欺等罪名，洛杉磯聖法院判處水原一平4年9個月的監禁，必須向大谷翔平償還近1700萬美元，並支付美國國稅局（IRS）100萬美元的未繳稅款，由於水原不是美國籍，服刑完畢後，可能還會面臨驅逐出境。

判決出來之前，水原一平在法庭上表達懺悔，「我對大谷先生所做的一切感到無比抱歉，我知道道歉無法彌補我犯下的罪行，這個錯誤將影響我一輩子，我已經準備好接受應有的懲罰。」

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根據日本媒體報導，先前水原一平曾主張擔任大谷翔平的翻譯工資非常低，幾乎沒有休息時間，包含必須住在大谷翔平住家附近，還要在休賽季前往日本時租房，這些花費讓他很難維持生計。

但美國媒體《The Athletic》報導，法官反駁這些控訴，特別提到水原一誤導法庭，並且隱瞞重要事實。

此外，法官霍爾科姆（John W. Holcomb）評論，水原一平利用大谷翔平對他的信任，使用銀行帳戶來解決個人問題，行為是犯罪史上最明目張膽、最狡猾的行為之一。