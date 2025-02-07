道奇砸錢搶人沒極限　大聯盟主席收到球迷擔憂信件



▲美國職棒大聯盟主席曼弗瑞德。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳立勳／綜合報導

洛杉磯道奇隊這兩年大舉補強，去年網羅大谷翔平，拿到世界大賽冠軍，今年又補進佐佐木朗希等人，被冠上新邪惡帝國稱號，美國職棒大聯盟主席曼弗瑞德（Rob Manfred）透露收到不少球迷來信。

道奇隊這兩年砸大錢補強，打造「宇宙道奇」，先前延攬大谷翔平、山本由伸、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）等球星，今年繼續加碼，簽下佐佐木朗希與塞揚強投史奈爾（Blake Snell）等人，不過這種方式也引起正反評價，有球迷認為應該設立薪資上限，避免戰力差距過大。

針對這項議題，曼弗瑞德提到，許多球隊球迷來信，並認為因聯盟沒有設立薪資上限，感到相當擔憂。

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曼弗瑞德表示，「這是我們需要警惕的問題，也需要去決定，是不是該做些什麼，來減緩球迷的擔憂，並確保未來能繼續有具競爭力與健康的比賽。」

此外，曼佛瑞也說，道奇隊是一支經營很好，而且非常成功的球隊，球團所完成的每件事，都按照聯盟規定，希望為球迷打造最佳好陣容，都是很正面的事情。」

曼佛瑞還說，「收到的這些電子郵件，其他球隊的球迷擔心他們支持的球隊，沒有能力可以競爭，我們當然也會煩惱，但如果把責任歸於道奇隊，比較沒辦法認同。」